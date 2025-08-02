Τέλος για το «And Just Like That...»: Το «αντίο» στην Carrie Bradshaw και τα χαμηλά νούμερα

Η ιστορία της Κάρι Μπράντσο (Carrie Bradshaw) ρίχνει αυλαία. Η είδηση έγινε γνωστή από τον δημιουργό της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ, ο οποίος και επιβεβαίωσε ότι το «And Just Like That» φτάνει στο τέλος του, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος του «Sex and the City».

Σε δηλώσεις που έκανε ο ίδιος στο «Deadline», περιέγραψε πως εκείνος και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) καθυστέρησαν να ανακοινώσουν την είδηση, επειδή δεν ήθελαν να επηρεάσουν την προβολή της τρίτης σεζόν.

«Και κάπως έτσι… η συνεχής αφήγηση του σύμπαντος του "Sex and the City" φτάνει στο τέλος της. Καθώς έγραφα το τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του "And Just Like That…", συνειδητοποίησα πως ίσως είναι ένα υπέροχο σημείο για να σταματήσουμε. Μαζί με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, τον Κέισι Μπλόις και τη Σάρα Όμπρεϊ, αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε τη δημοφιλή σειρά φέτος με ένα φινάλε δύο επεισοδίων, επεκτείνοντας τον αρχικό προγραμματισμό της σεζόν από 10 σε 12 επεισόδια. Η Σάρα Τζέσικα και εγώ καθυστερήσαμε να ανακοινώσουμε την απόφαση, γιατί δεν θέλαμε η λέξη "τελευταίο" να επισκιάσει τη χαρά της παρακολούθησης της σεζόν. Με βαθιά ευγνωμοσύνη, ευχαριστούμε όλους τους θεατές που επέτρεψαν σε αυτούς τους χαρακτήρες να μπουν στα σπίτια και τις καρδιές τους όλα αυτά τα χρόνια».

A statement from our showrunner, writer and director Michael Patrick King. pic.twitter.com/MnQeHbSl8W — And Just Like That... (@AndJustLikeThat) August 1, 2025

Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρέτησε τον χαρακτήρα της και ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που έδειξε για το «And Just Like That».

Το «And Just Like That» έκανε πρεμιέρα το 2021, στο HBO Max, ως συνέχεια του «Sex and the City», και ήταν το δεύτερο επίσημο spin-off μετά το prequel «The Carrie Diaries» του 2013. Σημειώνεται ότι η τηλεθέαση του πρώτου επεισοδίου της τρίτης σεζόν ήταν μειωμένη κατά 7% σε σχέση με τη δεύτερη και 62% σε σχέση με την πρώτη.

Πηγή: skai.gr

