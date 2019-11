Η Σελίν Ντιόν καλεσμένη στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον «The Tonight Show» παίρνει θέση σε μια από τις μεγαλύτερες διαμάχες στον κινηματογράφο. Υπήρχε τελικά χώρος και για τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο πάνω στην πόρτα που είχε ξαπλώσει η Κέιτ Γουίνσλετ;

«Σελίν, κάθε φορά που είσαι εδώ προσπαθώ να σου κάνω μια καλή ερώτηση για τον Τιτανικό επειδή νομίζω πως τις λατρεύεις», είπε ο Τζίμι Φάλον στην 51χρονη τραγουδίστρια, την οποία είχε καλέσει με αφορμή της κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ της «Courage».

«Ξέρεις ότι έχει περάσει αρκετός καιρός, έτσι;», απάντησε η Σελίν Ντιόν, σχολίαζοντας πως η ταινία κυκλοφόρησε πριν από δυο δεκαετίες.

Ο παρουσιαστής την ρώτησε αν συμφωνεί με την άποψη πολλών φανς ότι «αν η Ρόουζ έκανε λίγο πιο πέρα» ο Τζακ δεν θα είχε πεθάνει, ερώτηση που η Σελίν Ντιόν προσπάθησε αρχικά να αποφύγει.

«Μη με βάζεις σε μπελάδες», είπε η τραγουδίστρια χαριτολογώντας. «Κι αν θέλουν να γυρίσουν δεύτερο Τιτανικό;», προσέθεσε.

Τελικά, όμως, η Σελίν Ντιόν αποφάσισε να πει την γνώμη της τονίζοντας πως ίσως δεν ήταν τόσο απλό όσο πολλοί θέλουν να πιστεύουν. «Αρχικά, αν κοιτάξεις προσεκτικά την εικόνα, η Ρόουζ μάλλον είναι νεκρή ή εντελώς παγωμένη και δεν βρίσκεται εντελώς πάνω, εντάξει; Δεύτερον, [ο Τζακ] δεν χρειάζεται πρόσκληση. Έλα, λοιπόν μωρό μου! Βολέψου, πήδα πάνω. Κατάλαβες; Και μετά σίγουρα σκέφτηκαν πως υπάρχει ένα τύπος στη μέση του παγωμένου ωκεανού και πως ενδεχομένως το σώμα του ήταν τόσο παγωμένο που δεν είχε καν τη δύναμη..», απάντησε η Σελίν Ντιόν.

Εντωμεταξύ, νωρίτερα φέτος ο Τζέιμς Κάμερον, ρωτήθηκε επίσης για τον θάνατο του Τζακ. «Βασικά δεν το θεώρησα ποτέ διαμάχη, είναι απλώς χαζό», είπε ο 65χρονος σκηνοθέτης της ταινίας, σε ντοκιμαντέρ του BBC.

Ο Μπίλι Ζέιν, που στην ταινία υποδυόταν τον αρραβωνιαστικό της Ρόουζ, έχει εκφράσει επίσης την γνώμη του για το τέλος της ταινίας, χαρακτηρίζοντάς το «μια ωραία αφήγηση ο ήρωας σας έπρεπε να πεθάνει. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Έπρεπε να συμβεί», είχε πει σε συνέντευξη το 2018.

Ωστόσο η Κέιτ Γουίνσλετ δεν συμφωνεί καθόλου. «Νομίζω πως θα μπορούσε να χωρέσει σε εκείνη την μικρή πόρτα», είχε σχολιάσει η ίδια το 2016 στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ.

Η εκπομπή Mythbusters στο Discovery Channel είχε καταλήξει σε παρόμοιο συμπέρασμα το 2012, επιβεβαιώνοντας πως η πόρτα ήταν αρκετά μεγάλη για να επιπλεύσουν και οι δυο, αν χρησιμοποιούσαν το σωσίβιο της Ρόουζ ως μέσο επίπλευσης.



In case you missed it, here’s Celine’s interview on @FallonTonight / Si vous l’avez manqué, voyez l’entrevue de Céline à @FallonTonight - Team Céline https://t.co/cwO61PotQs