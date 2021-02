Ένας δικηγόρος στο Τέξας εμφανίστηκε κατά λάθος με ένα φίλτρο γάτας, κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom με έναν δικαστή. Δεν μπόρεσε να το αλλάξει και στην ερώτηση του δικαστή σχετικά με το γιατί εμφανίστηκε ως γάτα, είπε: «Είμαι εδώ ζωντανά. Δεν είμαι γάτα.»

Η τυχαία αυτή μεταμόρφωση του δικηγόρου Ροντ Πόντον σε γάτα έγινε viral.

'I'm not a cat,' says lawyer after Zoom filter mishap https://t.co/yaLoxB3tBm pic.twitter.com/NxRhsKoljR

Ο δικαστής Ρόι Φέργκιουσον της 394ης δικαστικής περιοχής του Τέξας είπε στον Πόντον: «Πιστεύω ότι έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο στις ρυθμίσεις βίντεο. Ίσως θέλετε να…»

Στη συνέχεια, ο Πόντον διακόπτει τον Φέργκιουσον σε πανικό: «Μπορείτε να με ακούσετε, κ. δικαστά;»

Ο Φέργκιουσον απαντά: «Μπορώ να σε ακούσω. Νομίζω ότι είναι ένα φίλτρο…»

«Είναι», απαντά ο Πόντον με το φίλτρο γάτας στο πρόσωπό του. «Και δεν ξέρω πώς να το αφαιρέσω. Έχω τον βοηθό μου εδώ, προσπαθεί, αλλά είμαι έτοιμος να προχωρήσω… Είμαι εδώ ζωντανά. Δεν είμαι γάτα.»

«Το βλέπω», του απάντησε ο δικαστής.

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap



“I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM