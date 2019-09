Το Taste of Athens θα διοργανωθεί από τις 19 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2019, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κάθε ημέρα του φεστιβάλ θα διαθέτει δυο ξεχωριστές τετράωρες ενότητες: 12:00 - 16:00 και 18:30 - 22:30.

Οι τιμές των εισιτηρίων για κάθε τετράωρη ενότητα είναι:

Κανονικό: 20€

Περιλαμβάνει ένα dish voucher των 3€, πρόσβαση σε Chefs Theater, Music Stage, Exhibitors Village και Kids Zone



VIP: 50€

Περιλαμβάνει πρόσβαση στο Opening Reception στις 19 Σεπτεμβρίου

Πρόσβαση σε ειδικά διαμορφωμένο VIP Lounge στον κήπο και το εστιατόριο της Αίγλης, σε Chefs Theater, Music Stage, Exhibitors Village και Kids Zone

Welcome drink & Oyster treat

Dish voucher των 9€

Δωρεάν parking με valet service



Για τους κατόχους καρτών Diners Card International και τις ομαδικές κρατήσεις ισχύουν ειδικές προσφορές, ενώ για τα παιδιά έως και 6 ετών η είσοδος είναι δωρεάν.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του athens.tastefestivals.com και του δικτύου της Viva.

Εισιτήρια προς πώληση θα διατίθενται και κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ στα ταμεία της εισόδου.

Το Taste of Athens είναι ένα cashless event. Όλες οι πληρωμές εντός της Εκδήλωσης θα πρέπει να γίνονται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα - εκτός των αγορών εισιτηρίων που πραγματοποιούνται και με μετρητά από τα ταμεία της εισόδου.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και λεπτομέρειες για τους συμμετέχοντες βρίσκονται εδώ.





Από, το δεύτερο Taste of Athens, μεταφέρει στην καρδιά της πόλης, στον εμβληματικό χώρο του, τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της αθηναϊκής γαστρονομική σκηνής,- κάποια εξ αυτών βραβευμένα με αστέρια Michelin - τα οποία θα σερβίρουν στα pop up κιόσκια τους,Τα εστιατόρια που συμμετέχουν:ΣΠΟΝΔΗ | ’γγελος ΛάντοςHYTRA | Τάσος ΜαντήςVAROULKO SEASIDE | Λευτέρης Λαζάρου, Γιάννης ΠαρίκοςBALTHAZAR | Χριστόφορος ΠέσκιαςFUGA | Δημήτρης ΚατριβέσηςVEZENE | ’ρης ΒεζενέςBIRDMAN | ’ρης ΒεζενέςCOOKOOVAYA | Σπύρος Λιάκος, Βαγγέλης Λιάκος, Περικλής Κοσκινάς, Μάνος ΖουρνατζήςΨΩΜΙ & ΑΛΑΤΙ | Γιάννης ΛουκάκοςMR PUG ATHENS | Γιώργος ΒενιέρηςSENSE ATHENS | Αλέξανδρος ΧαραλαμπόπουλοςΦΒΚ | Δήμος ΜπαλόπουλοςARTISANAL | Δημήτρης ΔημητριάδηςERGON | Λευτέρης Αθανασόπουλος, Παναγιώτης ΞάνθηςΤο Taste of Athens ανοίγει την αυλαία του με ένα specialγια τους VIP επισκέπτες του φεστιβάλ, τηνμε κεντρικό παρουσιαστή το, έναν από τους πλέον αγαπημένους chef του ελληνικού κοινού.Μαζί μας σε αυτή την γαστρονομική γιορτή θα είναιδιεθνούς φήμης που θα παρουσιάσουν στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή του Chefs Theater , συνταγές, masterclasses, αλλά και εμπνευσμένες ομιλίες για όλους τους επισκέπτες.Οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν τις γαστρονομικές εμπειρίες τους με εκλεπτυσμένα cocktails και workshops, βραβευμένες ετικέτες οίνου, οινογνωσίες και ιδιαίτερες μπύρες.H απολαυστική εμπειρία όμως δεν σταματάει εδώ αφού όλοι οι επισκέπτες και οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σταεταιρειών ανακαλύπτοντας εκλεπτυσμένα προϊόντα και σύγχρονα γαστρονομικά trends, ενώ το φεστιβάλ φροντίζει και τους μικρούς του φίλους δημιουργώντας το. Μια ειδική ζώνη αποκλειστικά για τα παιδιά θα παρέχει πολλές και διαφορετικές δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης τους, όπως δημιουργικό παιχνίδι με εξειδικευμένους παιδαγωγούς, εργαστήρια μαγειρικής και εργαστήρια κεραμικής.Για αυτούς που επιζητούν μια επιπρόσθετα πολυτελή Taste εμπειρία, τους υποδεχόμαστε με ένα welcome drink και oyster treats στο VIP Lounge , έναν ειδικά διαμορφωμένο πριβέ χώρο στον κήπο της Αίγλης με exclusive μπαρ και καθίσματα.Στον χώρο του εστιατορίου της Αίγλης, το Taste of Athens υποδέχεται τοWeek, με την διοργάνωση δυο ειδικών γαστρονομικών βραδιών την Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, των Celebrity Chef Matchups , με επίτιμους καλεσμένους τους βραβευμένους σεφ με αστέρι Michelin, Chefs Pascal Aussignac και Herve Deville.Την εορταστική ατμόσφαιρα του Taste of Athens θα πλαισιώσουν μουσικά οι παραγωγοί του, μεταξύ των οποίων είναι και οι αγαπημένοι σε όλουςΣτο πλαίσιο δράσεων του Taste of Athens για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την επισιτιστική στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, το φεστιβάλ υποστηρίζει εμπράκτως τηνΜπορούμε συμμετέχοντας στο πρόγραμμαTaste of Athens Info