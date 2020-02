Με πολύ καλή διάθεση αλλά και… φυσική κατάσταση εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2020 ο Τομ Χανκς.

Ο 63χρονος ηθοποιός όταν είδε έναν αξιωματικό του αμερικανικού στρατού δεν έχασε την ευκαιρία να… δείξει τις αθλητικές του ικανότητες!

Έτσι, του έπιασε το χέρι και τον προ(σ)κάλεσε να κάνουν ένα μικρό… διαγωνισμό push - ups!

Tom Hanks Drops and Does Push Ups with a U.S. Army Sergeant on the #Oscars Red Carpet https://t.co/jAOtmze4qR pic.twitter.com/aqyfzMnlRq