Πώς διασκέδαζαν τα ζευγάρια τη δεκαετία του ’90; Πώς διασκεδάζουν τα ζευγάρια σήμερα; Πώς ήταν και πώς είναι τα «μπουζούκια», ΤΟΤΕ και ΤΩΡΑ;

Το μαθαίνουμε από τα αγαπημένα μας ζευγάρια -Τάκη και Σούλα, Βαλέρια και Σπύρο- στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ. Οι πρωταγωνιστές της σειράς, Έλενα Χαραλαμπούδη και Αλέξανδρος Τσουβέλας, ντύνονται, στολίζονται και πάνε να διασκεδάσουν με special guest star τον Λευτέρη Πανταζή.

ΤΟΤΕ, ο Τάκης και η Σούλα έχουν πάει πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Τάκη. Έχουν καλέσει όλους τους φίλους τους για να τους κεράσουν. Διασκεδάζουν ενώ το ποτό ρέει άφθονο. Η διασκέδαση διακόπτεται απότομα όταν, με αφορμή τον νόμο Παπαθεμελή, στο μαγαζί εισβάλλουν αστυνομία και ρεπόρτερ.

ΤΩΡΑ, η Βαλέρια και Σπύρος δεν βγαίνουν συχνά, καθώς δεν έχουν που να αφήσουν το παιδί τους και η νταντά κοστίζει. Με αφορμή τα γενέθλια του Σπύρου, αποφασίζουν να πάνε σε κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, μαζί με ένα φιλικό τους ζευγάρι, αλλά χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

