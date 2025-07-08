Λογαριασμός
Τα "Hot Wheels" γίνονται ταινία, από τον σκηνοθέτη του Wicked

«Τα "Hot Wheels" ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ταχύτητα — αφορούν τη φαντασία, τη σύνδεση και τη χαρά του παιχνιδιού» δήλωσε ο Τζον Μ. Τσου

hot wheels

Αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο μαγικό κόσμο του Οζ, ο Τζον Μ. Τσου (Jon M. Chu) ετοιμάζεται για το επόμενο πρότζεκτ του. Ο διάσημος Αμερικανός κινηματογραφιστής και παραγωγός θα σκηνοθετήσει μια live-action ταινία "Hot Wheels" για τη Warner Bros.

Βασισμένη στα διάσημα παιχνίδια της Mattel, η ταινία δράσης... υψηλών οκτανίων θα παρουσιάσει «μερικά από τα πιο δημοφιλή και λαμπερά μοντέλα στον κόσμο», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Τα "Hot Wheels" ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ταχύτητα — αφορούν τη φαντασία, τη σύνδεση και τη χαρά του παιχνιδιού», ανέφερε σε δήλωσή του ο διάσημος σκηνοθέτης.

«Το να μεταφέρουμε αυτό το πνεύμα στη μεγάλη οθόνη είναι μια απίστευτη πρόκληση. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω μια περιπέτεια που θα τιμά την κληρονομιά των ‘Hot Wheels', ενώ ταυτόχρονα θα τα οδηγήσει σε ένα εντελώς νέο σημείο», συμπλήρωσε.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό.

Οι Τζούελ Τέιλορ (Juel Taylor) και Τόνι Ρέτενμαϊερ (Tony Rettenmaier) -  οι οποίοι συνεργάστηκαν στις ταινίες "Creed II" και "They Cloned Tyrone" του Netflix - αναλαμβάνουν να γράψουν το σενάριο ενώ η εταιρεία του Τζέι Τζέι Εϊμπραμς (J.J. Abrams), Bad Robot Productions και η Electric Somewhere του σκηνοθέτη, θα είναι στην παραγωγή.

Σύμφωνα με το Variety, o Τζον Μ. Τσου, έχει συνδέσει το όνομά του και με άλλα κινηματογραφικά πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένης μιας περιπέτειας κινουμένων σχεδίων βασισμένης στα δημοφιλή Play-Doh και της βιογραφικής ταινίας, για την ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears).

Επιπλέον έχει αναλάβει τη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη το αγαπημένο παιδικό βιβλίο του Dr. Seuss, "Oh, the Places You'll Go!" όπως και το μιούζικαλ "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat".

Τα παιδικά παιχνίδια ζωντανεύουν στο Χόλιγουντ 

Από τότε που η ταινία «Barbie» κατέκτησε το κοινό με εισπράξεις άνω του 1,40 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η εταιρεία-κολοσσός άρχισε να αναζητά έμπνευση για τη μεγάλη οθόνη, σε κάθε είδους παιδικά παιχνίδια.

Κινηματογραφικές εκδοχές των Barney, Polly Pocket, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots και του παιχνιδιού καρτών Uno βρίσκονται ήδη στα σκαριά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

