Η Ακαδημία Ηχογράφησης της Αμερικής ανακοίνωσε μια μεγάλη αλλαγή όσον αφορά στις κατηγορίες των βραβείων Grammy, με σκοπό να αποφύγουν στερεοτυπικούς χαρακτηρισμούς της μαύρης κοινότητας.

Από την επόμενη απονομή, λοιπόν, παύει να υπάρχει η ονομασία ''Best Urban Contemporary Album'' και μετονομάζεται σε ''Best Progressive R&B Abum'', αφενός για να περιγράφει καλύτερα την υποκατηγορία του μουσικού είδους - που μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία hip-hop, rap, folk, electronic, rock κ.ά. και αφετέρου γιατί ''ο όρος γεννήθηκε από φυλετικά στερεότυπα των μαύρων κοινοτήτων'', όπως εξήγησε o Kehinde Andrews, της Ακαδημίας.

Η κατηγορία ξεκίνησε το 2013 με τον Frank Ocean και το ''Channel Orange'' να είναι ο πρώτος νικητής. Τα επόμενα χρόνια έχουν βραβευτεί μεγάλα ονόματα όπως η Beyoncé για το ''Lemonade'' (2016), η Rihanna για το ''Unapologetic'' (2014), ο The Weeknd για το ''Beauty Behind the Madness'' (2015) και η Lizzo για το ''Cuz I Love You'' μόλις πέρσι.

Παρ' όλα αυτά, ο όρος ''urban'' δεν θα εξαφανιστεί από τα βραβεία. Η κατηγορία ''Best Latin Pop Album'' μετονομάστηκε σε ''Best Latin Pop or Urban Album'' για να περιγράφει καλύτερα το ευρύ φάσμα των μουσικών ειδών της λατινικής pop και κουλτούρας.

