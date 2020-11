Μπορεί αρκετοί να μην το πιστεύουμε, ωστόσο, πράγματι, πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν - πράγμα που απέδειξαν πρόσφατα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα και η διάσημη παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρι.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Η Όπρα Γουίνφρι δημοσίευσε στο Twitter το παρασκήνιο της συνέντευξης που έκανε στον Μπάρακ Ομπάμα και κατάφερε να αφήσει τους πάντες άφωνους. Θέλοντας να τονίσει πως δεν βγήκε από το σπίτι της στις 8 Μαρτίου που έγινε η συνέντευξη, η παρουσιάστρια δημοσίευσε το ιδιαίτερο βίντεο και έγραψε: «Γνωρίζατε ότι εγώ και ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα δεν ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο σε αυτή τη συνέντευξη; Εκείνος βρισκόταν στην Ουάσιγκτον και εγώ στην Καλιφόρνια. Όμως, χάρη στη δύναμη της τεχνολογίας και της Ντρου Μπάριμορ, τώρα ίσως να μην ξαναβγώ από το σπίτι μου».

Did y’all know that me and former President @BarackObama weren’t even in the same room for this interview? He was in D.C. and I was in California. But thanks to the power of technology (and @DrewBarrymore), now I may never leave my house 😂 pic.twitter.com/ysNBpo7IEv