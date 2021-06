Με τις συναυλίες να επανέρχονται σταδιακά με περιοριστικά μέτρα και με τις παγκόσμιες περιοδείες των καλλιτέχνων να ανακοινώνονται η μία μετά την άλλη, είναι λογικό να θέλουμε να εξοικειωθούμε και πάλι με το χώρο της μουσικής. Το τελευταίο διάστημα, η μόνη μουσική που ακούσαμε ήταν αυτή στα ακουστικά μας ή χορεύοντας στο σαλόνι μας. Ωστόσο, τώρα είναι μία καλή στιγμή να κάνεις ένα catch-up με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και να παρακολουθήσεις μερικά μουσικά ντοκιμαντέρ. Είναι βέβαιο πως έτσι θα τους εκτιμήσεις ακόμη περισσότερο.

Amy

Η Amy Winehouse έφυγε νωρίς, έμεινε όμως αυτό το ντοκιμαντέρ για να μας θυμίζει τη σπουδαιότητά της. Μία από τις καλύτερες φωνές που γνώρισε το παγκόσμιο πεντάγραμμο, εδώ σκιαγραφείται με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε. Αυτός ήταν άλλωστε και ο τρόπος να μάθει ο κόσμος ποια πραγματικά ήταν η Amy, πίσω από την εξαιρετική φωνή και τις σπουδαίες εμφανίσεις.

Homecoming

Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι αφιερωμένο στο θρύλο που ακούει στο όνομα Beyonce. H Queen B επέλεξε να πάρει μαζί της τις κάμερες στην προετοιμασία ενός από τα μεγαλύτερα shows της. Η σκληρή δουλειά και η αγάπη που βάζει σε ό,τι κάνει, φαίνεται πως ανταμείβονται καθημερινά.

Gaga: Five Foot Two

Η Lady Gaga επέλεξε με αυτό το ντοκιμαντέρ να “διαλύσει” το μύθο που είχαν χτίσει όλοι γύρω από το όνομα της. Μοιράστηκε τις πιο δύσκολες στιγμές της, τα προβλήματα υγείας της και τα άγχη που της προκαλεί η δουλειά της. Κι όλα αυτά ενώ εκείνη προετοίμαζε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της.

Miss Americana

Όσοι έχουν παρακολουθήσει έστω και λίγο την πορεία της Taylor Swift προς τη φήμη και τη δόξα, ξέρουν ότι δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές ανοιχτά για όσα τη βασάνισαν σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Με αυτό το ντοκιμαντέρ της δόθηκε η ευκαιρία να μοιραστεί με τους φανς ακόμη πιο προσωπικές στιγμές από τη δημιουργία και τις περιοδείες της.

Ariana Grande: Excuse Me, I Love You

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η Ariana Grande έχει περάσει πολλά. Ίσως και πολλά περισσότερα από όσα θα άντεχε ένας καλλιτέχνης. Τώρα που όλοι πλέον έχουμε χαρεί βλέποντας την ευτυχισμένη στο γάμο της, μπορούμε να δούμε και αυτό το ντοκιμαντέρ για να θυμηθούμε τι εξαιρετική φωνή έχει.

Shawn Mendes: In Wonder

Αν και νέος στο χώρο, ο Shawn Mendes έχει πολλές ιστορίες να διηγήθει σχετικά με την άνοδο του στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ προσπάθησε να χωρέσει τις περισσότερες από αυτές. Πρόκειται για ένα συναισθηματικό πορτραίτο ενός αγοριού που μεγάλωσε και ενηλικιώθηκε μέσα στη μουσική βιομηχανία.

BLACKPINK: Light Up the Sky

Αν θες να εξοικειωθείς λίγο περισσότερο με την K-Pop, αυτό είναι το καταλληλότερο ντοκιμαντέρ. Μέσα από αυτό θα δεις την άνοδο των BLACKPINK στα παγκόσμια charts και την αγάπη που έλαβαν από όλον τον κόσμο ανεξαιρέτως.

PINK: All I Know So Far

Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αποτελεί δημιουργία του Michael Gracey, σκηνοθέτη του The Greatest Showman. Καταλαβαίνεις αυτόματα ότι θα σε μαγέψει και θα σε ταξιδέψει με κάθε του σκηνή. Εδώ η P!NK επιλέγει να πει την αλήθεια της, μέσα από την τελευταία της παγκόσμια περιοδεία το 2019. Μία μουσικός, μαμά, και επιχειρηματίας που άλλες μέρες αισθάνεται παντοδύναμη κι άλλες όχι.

