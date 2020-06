Είτε δηλώνετε φαν της Melania Trump, είτε όχι, από κάπου θα έχετε ακούσει πως σύντομα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο της δημοσιογράφου της Washington Post, Mary Jordan, με τίτλο "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" που έχει στόχο να μας αποκαλύψει άγνωστες πλευρές της Πρώτης Κυρίας της Αμερικής.

Όπως είναι αναμενόμενο, λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου διέρρευσαν μερικές πληροφορίες... και ομολογουμένως μας ξάφνιασαν, αφού δεν είχαμε ιδέα! Δείτε στην συνέχεια μερικά πράγματα που αποκαλύφθηκαν στο βιβλίο για την Melania Trump και αναφέρονται στο must.

1.Η Melania Trump δεν έχει κρατήσει φιλίες από τα παιδικά της χρόνια, ούτε και από την πορεία της ως μοντέλο.

2.Παρά τα όσα ακούγονται για την σχέση της με τον Donald Trump, φαίνεται πως οι δυό τους τα πάνε εξαιρετικά - αφού κανένας δεν έχει ακούσει ποτέ τον πρόεδρο να μιλά αρνητικά ή έστω επικριτικά για την Melania.

3.Όταν βρίσκεται μαζί με τον γιο της Barron Trump, προτιμά να μιλά στα σλοβενικά - κάτι που ενοχλεί τον σύζυγό της αφού δεν καταλαβαίνει την γλώσσα.

4.Απεχθάνεται να την αποκαλούν ευάλωτη, γιατί γνωρίζει πολύ καλά πως δεν είναι. Στο βιβλίο γίνεται αναφορά πως αυτή ήταν που ενθάρρυνε καθοριστικά τον Trump να διεκδικήσει την προεδρία.

6.Όταν εξοργίζεται δεν θες να βρεθείς στην αντίπαλη πλευρά.

7.Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία, η μόνη πλαστική επέμβαση που ίσως έκανε είναι το μπούστο της.

8.Στην προ Trump εποχή λάτρευε να παρακολουθεί για ώρες "Friends".

9.Την περίοδο που έκανε καριέρα ως μοντέλο, έτρωγε αποκλειστικά φρούτα και λαχανικά, δεν έπινε αλκοόλ και περπατούσε με βαρίδια στους αστραγάλους της για να διατηρείται γυμνασμένη διαρκώς.

10.Στην αρχή της θητείας του συζύγου της, δεν της άρεσε να την αποκαλούν Πρώτη Κυρία.

11.Όπως αναφέρει το βιβλίο, εκείνη και ο σύζυγός της κοιμούνται σε ξεχωριστά δωμάτια.

12.H κωδική ονομασία της για την μυστική υπηρεσία ασφαλείας είναι «Μούσα».

