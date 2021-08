Με ένα ογκώδες κρεμ φόρεμα με την πλάτη στραμμένη προς την κάμερα η πρωταγωνίστρια του «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ υποδύεται Νταϊάνα στην αφίσα της επερχόμενης ταινίας για τη ζωή της θλιμμένης πριγκίπισσας. Με αυτό τον τρόπο ο σκηνοθέτης Πάμπλο Λαράν θέλει να δείξει τη βασιλική αγωνία που υπάρχει στα παρασκήνια.

Tο εν λόγω φόρεμα παραπέμπει σε πολλά από τα πιο γνωστά ρούχα της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Θυμίζει το νυφικό της το 1981, σχεδιασμένο από τον Ντέιβιντ και την Ελίζαμπεθ Εμανουέλ, αν και οι λαμπερές λεπτομέρειες και η σιλουέτα μπορεί επίσης να εμπνεύστηκαν από το περίφημο φόρεμα "Diaghilev" (επίσης σχεδιασμένο από τους Emanuels) που φόρεσε στην πρεμιέρα του 1987 της ταινία του Τζέιμς Μποντ "The Living Daylights".

Η αφίσα κυκλοφόρησε από τον διανομέα Neon την Τετάρτη.

Every fairy tale ends.

Kristen Stewart is Diana Spencer.

A glimpse at Pablo Larraín's SPENCER.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA