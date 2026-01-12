Survivor: Οι «Αθηναίοι» παλεύουν για τη ρεβανς

Οι «Αθηναίοι» στο Survivor στον ΣΚΑΪ μπορεί να κέρδισαν τις εντυπώσεις τις πρώτες 48 ώρες με τη σωστή απόφαση που οδήγησε στο kit επιβίωσης, όμως οι «Επαρχιώτες» ήταν εκείνοι που στο στίβο μάχης απέδειξαν πως, παρά την αρχική ταλαιπωρία τους, θέλουν και μπορούν να νικήσουν!

Η κάλπη στο πρώτο Συμβούλιο του Νησιού, παρά το μοίρασμα των ψήφων, έδειξε ως πρώτη υποψήφια την Σταυρούλα Ποτήρη με την ίδια να αποδέχεται την υποψηφιότητά της.

Η επιστροφή στην καλύβα των Κόκκινων άνοιξε νέες συζητήσεις για το πώς ψήφισαν τα μέλη της και ποιους.

Η Μαντίσα Τσότα φαίνεται ιδιαίτερα ενοχλημένη για τις ψήφους που πήρε και μία δήλωσή της κάνει έξαλλο τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, που την είχε ψηφίσει.

Δείτε το τρέιλερ:

Ένταση όμως δεν υπάρχει μόνο μεταξύ των «Αθηναίων». Λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα για τον δεύτερο αγώνα ασυλίας ο Σταύρος Φλώρος κάνει λόγο για σεβασμό μεταξύ των αντιπάλων. Η απάντηση του Gio Καραντώνη δίνει νέα διάσταση στη μεταξύ τους κόντρα.

Ο στίβος μάχης βάζει δύσκολα στις δύο ομάδες που παλεύουν για την επικράτηση. Οι «Αθηναίοι» βάζουν τα δυνατά τους για να πάρουν τη ρεβάνς, οι «Επαρχιώτες» δεν έχουν καμία διάθεση να καταθέσουν τα όπλα…

Στο Συμβούλιο του νησιού ο Gio Καραντώνης προσπαθεί να κρατήσει τις εσωτερικές συγκρούσεις της ομάδας του κρυφές. Όταν ο Γιώργος Λιανός ζητάει να μάθουν όλοι περισσότερα, εκείνος τον βάζει στο στόχαστρο…

