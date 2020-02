Για άλλη μία φορά η Κίνσεϊ Βολάνσκι επιχείρησε να εισβάλλει σε αγωνιστικό χώρο προκαλώντας αναστάτωση.

Πιο συγκεκριμένα η 23χρονη εισέβαλε κατά τη διάρκεια του χθεσινού Super Bowl και συγκρατήθηκε απο την ασφάλεια του γηπέδου, πετυχαίνοντας ωστόσο να τραβήξει τα φλας των φωτογράφων και οι φωτογραφίες της να κάνουν το γύρο του διαδικτύου με στόχο περισσότερη φήμη η οποία συνιστά για εκείνη περισσότερα χρήματα.

A woman tried to run onto the field at Super Bowl LIV and was restrained by security. She was handcuffed behind 49ers' end zone and escorted off the field. As she was leaving, she raised her dress and flashed.