Το Super Bowl είναι ένα αρκετά γνωστό δρώμενο στο εξωτερικό με πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωπους να το παρακολουθούν αποτελώντας τη μεγαλύτερη πλατφόρμα μάρκετινγκ κάθε χρόνο. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα τα 30 δευτερόλεπτα διαφημιστικού χρόνου κόστισαν έως και 5,6 εκατομμύρια δολάρια και ανάμεσα στις διαφημίσεις που προβλήθηκαν ξεχώρισε ένα διαφημιστικό σποτ με τέσσερις ελληνικές λέξεις.

Πρόκειται για διαφήμιση ασφαλιστικής εταιρείας, το σποτ της οποίας βασιζόταν σε τέσσερις λέξεις που περιγράφουν την ιδέα της αγάπης στην ελληνική γλώσσα: φιλία, στοργή, έρωτας και αγάπη.

Πιθανότητα το ελληνικό χρώμα στην εν λόγω διαφήμιση να έχει σχέση με την ελληνική καταγωγή του CEO της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας.

Δείτε το σποτ παρακάτω:

The Ancient Greeks had four words for love. The most admirable is called agápē. Love as an action. For 175 years, we’ve been helping people act on their love. https://t.co/a2NTuy6v1d #LoveTakesAction #GoodAtLife pic.twitter.com/Xo9CRwMDoR