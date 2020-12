Για τελευταία φορά στην θητεία της ως Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ η Μελάνια Τραμπ πραγματοποίησε την ετήσια επίσκεψή της στο Children's National Hospital.

Για την περίσταση, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ φόρεσε ένα υπέροχο πράσινο suede μίντι wrap coat και από μέσα, ένα κλασικό μαύρο φόρεμα. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μπλε pointed-toe pumps και μαύρη προστατευτική μάσκα - την οποία αφαίρεσε για να διαβάσει ένα παραμύθι. Και κάπου εδώ, όπως μπορείτε να φανταστείτε, παρά την εκθαμβωτική εμφάνισή της, η Μελάνια έγινε talk of the town και όχι για καλό. Παρά το ότι η χρήση της της προστατευτικής μάσκας είναι απόλυτα υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του συγκεκριμένου νοσοκομείου, η Μελάνια την αφαίρεσε και ποδοπάτησε τους κανονισμούς... με αποτέλεσμα, να προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις.

Today, I was grateful to return to @ChildrensNatl to read an inspiring Christmas story & play a game safely with the children. During all of my visits, I have felt the children’s warmth, seen the joy in their eyes & the bright smiles on their faces. #MerryChristmas pic.twitter.com/rcOFmaYFwY