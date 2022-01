Η νέα σειρά του Netflix πρόκειται να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος έγκειται στον μακρύ τίτλο της: The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Κι αν δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις, τουλάχιστον θα συγκρατήσεις το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί η Kristen Bell.

H Kristen Bell υποδύεται την Anna, μία γυναίκα που αγαπά το κρασί και την ίντριγκα

Η ιστορία ξεκινά όταν η Anna ισχυρίζεται ότι έγινε αυτόπτης μάρτυρας μίας βίαιης δολοφονίας στο απέναντι σπίτι, ωστόσο κανείς δεν την πιστεύει. Ο λόγος; Όλοι γνωρίζουν για τον εθισμό της στο αλκοόλ και το γεγονός ότι πολλές φορές συνδυάζει το κρασί της με διάφορα είδη χαπιών. Βέβαια, η ίδια είναι πεπεισμένη για όσα είδε και ξεκινά μία περιπέτεια, υποδυόμενη την ερασιτέχνη ντετέκτιβ, με στόχο να αποκαλύψει την αλήθεια και να πείσει όλους για όσα είδε. Όσο περισσότερο προσπαθεί, όμως, τόσο περισσότερο αρχίζει να αμφισβητεί τον ίδιο της τον εαυτό και όσα πιστεύει ότι είδε με τα μάτια της.

Το The Woman in the House Across the Street… πρόκειται για μία μακάβρια κωμωδία

Ήδη από το trailer της σειράς μπορείς να διαπιστώσεις πως το μαύρο χιούμορ ισορροπείται από σκηνές δράσης, αγωνίας και τρόμου. Εργαλεία βουτηγμένα στο αίμα, αποτυπώματα, ανακρίσεις, ένας άνθρωπος που πέφτει από έναν φάρο κι ένα αυτοκίνητο που περνά πάνω από κάποιον πεζό. Αυτά είναι μόλις λίγα από τα hints που έχουμε μέχρι στιγμής ώστε να ξέρουμε τι μας περιμένει.

Όσο για τα άτομα που θα πλαισιώσουν την Kristen Bell σε αυτή τη σειρά, τα ονόματα των συμμετοχών επιβεβαιώνουν την επικείμενη επιτυχία της σειράς. Τον πρώην σύζυγο της Anna υποδύεται ο Michael Ealy, ο οποίος φαίνεται να την αγαπά ακόμη, αλλά, σύμφωνα με τη σύνοψη της σειράς, “το παρελθόν τούς εμποδίζει να είναι μαζί”. Από την άλλη, η Anna ενθουσιάζεται από την εμφάνιση ενός νέου γείτονα, τον οποίο υποδύεται ο Tom Riley. Ο νέος αυτός γείτονας σίγουρα αποπνέει μία γοητεία, αλλά παράλληλα φαίνεται να είναι και μία αινιγματική προσωπικότητα.

Η σειρά πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 28 Ιανουαρίου.

Διαβάστε ακόμη:

Για ποια ζώδια χτυπάει η καμπάνα όταν μιλάμε για εγωισμό;

Πώς μια Interior Designer έδωσε στο κλασικό σπίτι της μια πιο μοντέρνα πινελιά

Πηγή: Savoir Ville

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις