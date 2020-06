Ο Στίβι Γουόντερ μίλησε για τις φυλετικές εντάσεις στις ΗΠΑ και έκανε αναφορά σε αποτυχίες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ σε ένα νέο παθιασμένο βίντεο.



«Την περασμένη Παρασκευή πολλοί από εμάς γιορτάσαμε την 19η Ιουνίου (την ημέρα που σηματοδοτεί το τέλος της δουλείας στις ΗΠΑ)» ανέφερε ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός.



«Το έκανα. Κι όμως, πολλοί άλλοι δεν το έκαναν. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν τρεις πολιτείες που δεν αναγνωρίζουν ακόμη την 19η Ιουνίου: Βόρεια Ντακότα, Νότια Ντακότα και Χαβάη. Πώς ήταν να γιορτάζουμε την ελευθερία για την οποία αγωνιζόμαστε ακόμα; Η αίσθηση ήταν και εξακολουθεί να είναι πολύ οικεία» ανέφερε ο τραγουδιστής στο βίντεο.



Αφού σημείωσε ότι χρειάστηκαν 18 χρόνια για να κηρυχθεί η Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζ. ομοσπονδιακή αργία, ανέφερε στίχους από το κομμάτι του «Visions» για να εξηγήσει ότι η αλλαγή μπορεί να συμβεί.



«Εάν η ζωή μπορεί να έχει ένα τέλος, όλα τα πράγματα μπορούν να έχουν ένα τέλος. Ο συστημικός ρατσισμός μπορεί να έχει τέλος. Η αστυνομική βαρβαρότητα μπορεί να έχει τέλος» δήλωσε ο Στίβι Γουόντερ.



«Η οικονομική καταπίεση των μαύρων ανθρώπων μπορεί να έχει τέλος. Οι άνθρωποι μπορούν να έχουν ένα τέλος. Ένα κίνημα χωρίς δράση είναι ένα κίνημα στάσιμο» τόνισε.



Ο 70χρονος τραγουδιστής-τραγουδοποιός ενθάρρυνε τους θαυμαστές του να «κινήσουν τα πόδια τους και να μεταβούν στις κάλπες και να κινήσουν τα χέρια τους για να ψηφίσουν» στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020, τον Νοέμβριο.

