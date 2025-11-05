Δυο δυναμικοί καλλιτέχνες έρχονται με τη σαρωτική ενέργειά τους την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 23.30 «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ και ανατρέπουν τα δεδομένα! Ο Πάνος Μουζουράκης και η Χρύσα Ρώπα γνωρίζοντας το «ποιόν» του παρουσιαστή είναι έτοιμοι για όλα και κυρίως για να του κάνουν την εκπομπή… δύσκολη!

Ο Πάνος Μουζουράκης, ο αγαπημένος ερμηνευτής και coach του «The Voice of Greece» εδώ και εννέα χρόνια, βγάζει το δικό του… συνταξιοδοτικό πλάνο, αποκαλύπτει πώς έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του αλλά και την ξεχωριστή θέση που έχει στην καρδιά του ο Άγιος Βασίλης. Ταλαντούχος μουσικός, τραγουδοποιός, ερμηνευτής και μάστερ στον αυτοσχεδιασμό, φτιάχνει στίχους και ήχους στη δοκιμασία που του έχει ετοιμάσει ο Φάνης. Όταν ολοκληρωθεί η εμφάνισή του αποδέχεται με μεγάλη χαρά το στρουμφοδώρο του και αποκαλύπτει το ταλέντο που διαθέτει ΚΑΙ στην παρουσίαση! Πόσο δύσκολο θα είναι στον Φάνη να τον… οδηγήσει στην έξοδο;

Η Χρύσα Ρώπα χειμαρρώδης σε κάθε της εμφάνιση, δεν αιφνιδιάζεται εύκολα, συχνότερα αιφνιδιάζει τους άλλους και το ίδιο θα κάνει και με τον παρουσιαστή μας! Η ζωή της στο Παρίσι, η αγάπη της για το θέατρο, η σχέση της με την τηλεόραση αλλά και οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει ερμηνεύοντας δραματικούς ρόλους αποκαλύπτονται στη συνέντευξή της. Η ώρα του θεατρικού αυτοσχεδιασμού είναι μία ξεχωριστή πρόκληση για τον Φάνη. Πώς θα αντιδράσει ο παρουσιαστής στο πρώτο τους… φιλί;

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να τη δείτε!

Πηγή: skai.gr

