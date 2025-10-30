«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Ο Γιώργος Καράβας και η Μαρία Αντωνά τολμούν το... απρόσμενο!

Σε νέες περιπέτειες μπαίνουν οι καλεσμένοι του Φάνη Λαμπρόπουλου απόψε, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 00.30 στον ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Καράβας και η Μαρία Αντωνά μπαίνουν δυναμικά στο πλατό και κάνουν τις πιο απρόσμενες εξομολογήσεις!

Δείτε το τρέιλερ

Το Exathlon ήταν για τον Γιώργο Καράβα μία μοναδική εμπειρία, ποια είναι όμως τα επόμενα σχέδιά του και τι μήνυμα στέλνει στον… Γιώργο Λιανό; Μπορεί να δηλώνει… «άμπαλος» πρέπει όμως και να το αποδείξει! Μήπως είναι καλύτερος στην μπάλα από ό,τι δηλώνει;

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος έχει πολλές απορίες για τη δουλειά των μοντέλων και ο Γιώργος Καράβας δε διστάζει να του τις απαντήσει. Πώς γίνονται οι επαγγελματικές φωτογραφήσεις και πώς τσακώνονται τα μοντέλα; Ο Φάνης Λαμπρόπουλος θέλει διακαώς μία συγκεκριμένη καλεσμένη στην εκπομπή του και ζητάει τη βοήθεια του για αυτό…

Η Μαρία Αντωνά κάνει την είσοδό της και ομορφαίνει το πλατό! Μέσα από τα όσα αποκαλύπτει μαθαίνουμε την ιστορία της ζωής της αλλά και τα διαφορετικά επαγγέλματα που έχει κάνει. Η ίδια εξομολογείται πως διανύει μία πολύ όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, δηλώνει όμως «ερωτευμένη»;

Η Dj και παρουσιάστρια αποκαλύπτει και το επαγγελματικό της όνειρο. Πώς θα έφτιαχνε τη δική της εκπομπή και πώς γνωρίστηκε με τον… Νεϊμάρ;

Πηγή: skai.gr

