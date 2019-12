Είναι εκείνες οι μέρες του χρόνου που σχεδόν κυριολεκτικά είναι δύσκολο να μην περάσει ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς να ακούσεις οπουδήποτε αυτή τη μελωδία.

Το «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρει, είναι και με… «τη βούλα» του Spotify η πρώτη επιλογή ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα ακούσματα, όλων των εποχών και έχει επιλεχθεί να ακουστεί περισσότερες από 602 εκατομμύρια φορές, εντός της πλατφόρμας από τότε που συγκαταλέχθηκε σε αυτή.

Το παραπάνω φυσικά συνεπάγεται διόλου ευκαταφρόνητα κέρδη για την τραγουδίστρια αφού όπως επισημαίνει το CNN τα κέρδη από τα δικαιώματα του διάσημου τραγουδιού, που μετρά ήδη 25 χρόνια ζωής, για όσο καιρό έχει ενταχθεί στις λίστες αναπαραγωγής του Spotify υπολογίζονται σε 2 εκατομμύρια.

Όπως γίνεται αντιληπτό η Μαράι και η «μόνη της επιθυμία για τα Χριστούγεννα» άφησαν κατά πολύ πίσω άλλα εξίσου θεωρούμενα «εμβληματικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια όπως το κορυφαίο «Last Christmas» των Wham ή "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas" του Μάικλ Μπουμπλέ.

ΠΗΓΗ: CNN