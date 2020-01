Σπάνιο βίντεο με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και τον τότε ομόλογό του των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους τον νεότερο να χορεύουν μπροστά στις κάμερες στο Σότσι τον Απρίλιο του 2008 έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ανάρρηση του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία. Να σημειωθεί ότι ο Πούτιν μάλλον… υπερτερεί σημαντικά του Μπους σε χορευτικές ικανότητες, ενώ στο τέλος δίνει ένα… ιπποτικό χειροφίλημα στην παρτενέρ του.



#tbt - #Putin dancing in Sochi together with then US President George W. Bush in April 2008



As part of a project marking Russian President Vladimir Putin’s 20 years in power, the Kremlin has released selected archive footage of the Russian leader: https://t.co/xCqnEOtLhi pic.twitter.com/G0rsRYzSX6