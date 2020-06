Άλλη μια σπάνια φωτογραφία. Η Αλίκη το 1958 ταξιδεύει στην Κρήτη για να παρευρεθεί στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας "Χαρούμενοι αλήτες" με τους υπόλοιπους συντελεστές, όπου αποθεώνεται κυριολεκτικά και στο αεροδρόμιο και σε όλες τις πόλεις όπου εμφανίζεται. Στα πλαίσια της παραμονής της στο νησί επισκέπτεται το Ανάκτορο της Κνωσού (φωτογραφία) όπου κάθεται στο ξύλινο αντίγραφο του πέτρινου θρόνου.

