To μεγάλο παιχνίδι του streaming μεταφέρεται σιγά-σιγά και στην Ευρώπη, όπου το Netflix διατηρεί την κυριαρχία από το 2016 όταν και έκανε το παγκόσμιο άνοιγμα του. Οι υπόλοιπες μεγάλες πλατφόρμες που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια κάνουν το πέρασμα στην Ήπειρο μας με προσεκτικά βήματα και μέσα στη χρονιά όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό θα γίνουν διαθέσιμα στη χώρα μας το Disney Plus αλλά και το HBO Max.

Το μοναδικό μεγάλο στούντιο που παραμένει χωρίς δική του streaming πλατφόρμα είναι η Sony, αλλά ο τεράστιος κατάλογος της, της δίνει τη δυνατότητα να κάνει συμφωνίες με όλους και απλά να εισπράττει.

Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, η Sony επέκτεινε τη συμφωνία που είχε με την WarnerMedia για να έχει τη δυνατότητα η δεύτερη να προβάλλει τις ταινίες από τα μέσα της στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.

Το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι το επόμενο διάστημα το HBO Max θα κάνει πρεμιέρα σε πολλές χώρες της περιοχής που καλύπτει η συμφωνία, ανάμεσα τους και η Ελλάδα.

Ανάμεσα στις ταινίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνία είναι φυσικά το No Way Home του Spider-Man αλλά και τα Ghostbusters: Afterlife, Venom: Let There Be Carnage, Unchartered και Morbius.

Ταυτόχρονα, η Sony έχει συμφωνία και με το Netflix για το δικαίωμα προβολών των ταινιών της έτσι είναι δεδομένο ότι κάποιες από αυτές θα εμφανίζονται και στις δύο υπηρεσίες. Κάτι που φυσικά είναι καλό για τους συνδρομητές.

«Το ΗΒΟ Max έρχεται στην Ευρώπη φέρνοντας μαζί του τις καλύτερες ταινίες και σειρές από τα 100 χρόνιας της Warner Bros μαζί με το περιεχόμενο των HBO, Max Originals, DC και Cartoon Network. Από το Singin’ in the Rain στο Matrix, από το Game of Thrones στο Mare of Easttown, από το The Flight Attendant στο Gossip Girl, από το Superman στο Joker και από τον Bugs Bunny στον Scooby Doo έχουμε πραγματικά κάτι για όλη την οικογένεια σε μία ανώτερη εμπειρία θέασης» ανέφερε στην πρόσφατη ανακοίνωση της η Warner Media.

Πηγή: Roxx

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις