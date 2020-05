Η έκφραση της εποχής είναι φυσικά το Social Distancing, η Κοινωνική Αποστασιοποίηση, δηλαδή, που προκάλεσε ο κορωνοϊός. Ήταν θέμα χρόνου έως ότου βρει το δρόμο της για την τηλεόραση και αυτό ετοιμάζεται να κάνει το Netflix, που εμπιστεύεται για τη σειρά με τίτλο «Social Distance» τη δημιουργό της πολύ επιτυχημένης σειράς «Orange is the New Black».

Ο όρος Social Distancing - Κοινωνική Αποστασιοποίηση, είναι αυτός που χαρακτηρίζει όχι μόνο τις μέρες μας, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα και ολόκληρο του 2020. Φυσικά οκόσμος του θεάματος προσπαθεί να επωφεληθεί από αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί, και με τα γυρίσματα ταινιών και τηλεοπτικών σειρών να έχουν σταματήσει λόγω πανδημίας, η βιομηχανία αναζητά νέους τρόπους παραγωγής σειρών και ταινιών.

Έτσι, το Netflix ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ήδη μια σειρά για την καραντίνα από την δημιουργό του «Orange is the New Black» Τζέντζι Κόχαν, με τίτλο, τι άλλο, «Social Distance». Η σειρά θα επικεντρωθεί στη «νέα, περίεργη και περίπλοκη πραγματικότητα στην οποία όλοι ζούμε».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά πράγματα για τη σειρά, μόνο ότι τα πάντα θα γίνουν απομακρυσμένα και... ανέπαφα. Ο Ντιέγκο Βελάσκο θα σκηνοθετεί από το σπίτι του, η υπεύθυνη της παραγωγής, Χίλαρι Γουάισμαν Γκρέιχαμ, θα τρέχει τη σειρά από το δικό της και οι ηθοποιοί θα παίζουν τους ρόλους τους από τα δικά τους σπίτια.

Σε κοινή τους δήλωση, όλοι οι συντελεστές της σειράς είπαν ότι «όλοι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να συνδεθούμε καθώς βρισκόμαστε σε απόσταση. Αυτό μας ενέπνευσε να δημιουργήσουμε μια σειρά αυτοτελών επεισοδίων, η οποία θα λέει ιστορίες για την τωρινή κατάσταση στην οποία ζούμε –τις μοναδικές προσωπικές και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες οι οποίες δείχνουν πως όλοι μας ζούμε ξεχωριστά μαζί. Προκαλούμε τους εαυτούς μας να κάνουμε κάτι νέο: να δημιουργήσουμε κάτι από απόσταση έτσι ώστε το καστ και το συνεργείο μας να παραμείνουν ασφαλείς. Η εμπειρία του social distancing είναι παγκόσμια αλλά καμιά προσωπική ιστορία δεν είναι ίδια. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα ιστοριών και στιγμών, κάποιων εκρηκτικών και κάποιων βαρετών, ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να καταγράψουμε τις στιγμές αυτές στον χρόνο. Και ελπίζουμε πως το “Social Distance” θα βοηθήσει τους ανθρώπους να νιώσουν πιο κοντά ο ένας στον άλλον».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το καστ ή ημερομηνία κυκλοφορίας της σειράς.

