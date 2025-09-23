Skai.gr: «Ποιος είσαι τελικά;» με τον Νίκο Μωραΐτη- Νέα σειρά vidcasts

Ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης παρουσιάζει στο skai.gr μια νέα σειρά Vidcasts με τίτλο «Ποιος είσαι τελικά;».

Δεν ρωτάει, δεν διακόπτει, δεν παίρνει συνέντευξη.

Σημαντικοί καλεσμένοι από τον χώρο του πολιτισμού και της δημόσιας ζωής πιάνουν τον μίτο της δικής τους ζωής και μιλούν για τα πρόσωπα που επηρέασαν την πορεία τους, διαμόρφωσαν την προσωπικότητά τους, καθόρισαν αυτό που έγιναν και -τελικά- σημάδεψαν τη ζωή τους. Σαν εξομολόγηση.

«Ποιος είσαι τελικά;» Οι γονείς, οι έρωτες, οι φίλοι, οι δάσκαλοι, οι συνεργάτες, οι συνοδοιπόροι, οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, μισήσαμε, δεθήκαμε για πάντα. Γιατί ο καθρέφτης μας είναι οι άλλοι.

Πρώτος καλεσμένος θα είναι ο Αιμίλιος Χειλάκης, ενώ στα επόμενα επεισόδια θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον Θανάση Αλευρά και τον Χρήστο Χωμενίδη.

Ο Νίκος Μωραΐτης έχει γράψει πάνω από 500 στίχους τραγουδιών. Έχει συνεργαστεί με τους σημαντικότερους διαχρονικούς και σύγχρονους ερμηνευτές, μεταξύ των οποίων οι Χάρις Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιώργος Νταλάρας, Δημήτρης Μητροπάνος, Αντώνης Ρέμος, Μιχάλης Χατζηγιάννης, κ.ά. Είναι brand manager του ραδιοφωνικού σταθμού Μέντα 88, στον οποίο κάνει εκπομπή καθημερινά 10-12 το πρωί.

