H αναβίωση της σειράς ''Sex and the City'' με νέο καστ επιστρέφει σε μορφή τηλεοπτικής σειράς στο HBO Max με τίτλο ''And Just Like That''. Τα 10 επεισόδια θα εστιάζουν στις περιπέτειες των τριών γυναικών ( Sarah Jessica Parker, Kristin Davis και Cynthia Nixon) για το πώς διαχειρίζονται τη φιλία και τις σχέσεις στα 50 τους. Η είδηση ότι η Samantha Jones δεν θα είναι μέρος του reboot του Sex and the City, απογοήτευσε πολλούς θαυμαστές της σειράς, ωστόσο, ακόμα ένα νέο βγήκε στα φωτά της δημοσιότητας και τους προκάλεσε το ίδιο συναίσθημα.

Με βάση τα ξένα δημοσιεύματα, ο Chris Noth, ο οποίος ενσάρκωνε τον μεγάλο έρωτα της Carrie, Mr.Big αλλά και ο David Eigenberg, σύζυγος της Miranda, Steve Brady, δεν θα επιστρέψουν στη σειρά.

Για 6 ολόκληρες σεζόν, ο Big ήταν ένας από τους βασικούς ρόλους της σειράς, που τελικά παντρεύτηκε την Carrie στην πρώτη ταινία το 2008. Στη δεύτερη ταινία είδαμε το ζευγάρι να δυσκολεύεται με τον έγγαμο βίο, προσπαθώντας ωστόσο για το καλύτερο.

Όπως φαίνεται, στο reboot θα δούμε πως το ζευγάρι δεν τα κατάφερε τελικά και χώρισε. Όπως και να έχει όμως, εμείς αναμένουμε να δούμε τα νέα σύνολα της Carrie και ποιες τάσεις της σύγχρονης μόδας θα αποθεώσει αυτή τη φορά.

Πηγή: Must