Έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που η Carrie Bradshaw του «Sex and The City» έκανε εμφάνιση στις οθόνες μας και ενώ πληθαίνουν οι προσδοκίες για το σίκουελ της σειράς«And Just Like That…», η Sarah Jessica Parker προσφέρει στους θαυμαστές μια μοναδική ευκαιρία : να κάνετε επιδρομή στη διαβόητη γκαρνταρόμπα του χαρακτήρα της Κάρι Μπράντσο.

Σε συνεργασία με την Airbnb, η ηθοποιός θα προσφέρει δύο διανυκτερεύσεις (για έως και δύο καλεσμένους) στους λάτρεις της σειράς στο σπίτι της Κάρι Μπράντσο.

Για πρώτη φορά οι καλεσμένοι θα έχουν πρόσβαση στην ντουλάπα της πρωταγωνίστριας με μόλις 23 $ τη βραδιά, η οποία δείχνει να είναι η προσφορά της χρονιάς.

«Είμαι ενθουσιασμένη που το κοινό μας θα βιώσει τη Νέα Υόρκη της Carrie όπως ποτέ πριν και θα περπατήσει με τα παπούτσια της, κυριολεκτικά, για πρώτη φορά», λέει η Parker.

Η μοναδική αυτή εμπειρία θα περιλαμβάνει:

Έναν εικονικό χαιρετισμός κατά το check-in από την ίδια τη Sarah Jessica Parker και μια προσαρμοσμένη αφήγηση για τη διαμονή σας.

Την ευκαιρία να κατεβείτε τα σκαλιά του κτιρίου και να κάνετε μια βόλτα στους δρόμους του Μανχάταν ή/και να μείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να κάνετε κλήσεις στους εραστές σας.

Cosmopolitan κοκτέιλς για πρόποση με φίλους

Η ευκαιρία να μπείτε στην εμβληματική ντουλάπα της Carrie, με τις αγαπημένες της εμφανίσεις, σχεδιαστές και παπούτσια!

Ένα styling session και φωτογράφηση για να θυμάστε όλη την εμπειρία.

Οι θαυμαστές του Sex and the City που ενδιαφέρονται μπορούν να ζητήσουν να κάνουν κράτηση για αυτές τις διαμονές από τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, το μεσημέρι ET στη διεύθυνση airbnb.com/sexandthecity, μόνο για τις 12 και 13 Νοεμβρίου.

Πηγή: Forbes