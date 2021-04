Εξτρεμισμός, φονταμενταλισμός και άκρα δεξιά, όλα μπαίνουν στο στόχαστρο του Σερτζ Τανκιάν στο καλύτερο από τα νέα τραγούδια του που περιλαμβάνεται στο EP Elasticity.

Το Your Mom περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έκαναν τον Σερτζ μία από τις αγαπημένες φωνές της τελευταίας εικοσαετίας και μας κάνει να αναρωτιόμαστε γιατί ένα τέτοιο τραγούδι δεν μπορούσε να μπει σε νέο άλμπουμ των System of a Down.

Απολαύστε το στο νέο lyric video που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Πηγή: roxx