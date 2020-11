Οι τραγουδιστές Χάρι Στάιλς και Μπίλι Άιλις θα πρωταγωνιστήσουν σε νέα σειρά ταινιών του οίκου Gucci.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του θρύλου του κινηματογράφου, Αμερικανού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού, Γκας Βαν Σαντ και του Αλεσάντρο Μικέλε διευθυντή δημιουργικού του ιταλικού οίκου πολυτελών ειδών η σειρά Ouverture of Something That Never Happened θα κάνει πρεμιέρα στο GucciFest, το πρώτο ψηφιακό Φεστιβάλ Μόδας και Ταινιών του brand, που διοργανώνεται αργότερα αυτόν τον μήνα.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, έχει ανακοινωθεί ότι στη σουρεαλιστική σειρά αποτελούμενη από επτά μέρη εμφανίζεται η ηθοποιός και καλλιτέχνης, Σίλβια Καλντερόνι, καθώς περνά τη μέρα της στους δρόμους της Ρώμης, όπου συναντά τους Τζέρεμι Ο. Χάρις, Άρλο Παρκς, Φλόρενς Γουέλς, και, φυσικά τη Μπίλι Άιλις Eilish και τον Χάρι Στάιλς.

Ο Άγγλος τραγουδιστής, πρώην μέλος του συγκροτήματος One Direction, Χάρι Στάιλς έχει πρωταγωνιστήσει ξανά σε καμπάνια του Gucci μαζί με ένα εξαιρετικά τυχερό κοτόπουλο, όπως πιθανώς θα το θεώρησαν οι θαυμάστριες και θαυμαστές του.

Η Μπίλι Άιλις θα έχει για πρώτη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα πρότζεκτ του brand. H Η συνεργασία όμως ήταν αναμενόμενη, καθώς η τραγουδίστρια εμφανίζεται συχνά με δημιουργίες Gucci.

Ο διευθυντής δημιουργικού του ιταλικού οίκου επέλεξε επίσης μερικούς νέους σχεδιαστές για να παρουσιάσει μια ταινία με θέμα τη μόδα στην πλατφόρμα #GucciFest, συμπεριλαμβανομένων των Ahluwalia, Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio, Charles De Vilmorin, JordanLuca, Mowalola, Yueqi Qi, Rave Review, Gui Rosa, Rui, Bianca Saunders, Collina Strada, Boramy Viguier και Gareth Wrighton.

Η ανάπτυξη ενός ολόκληρου Gucciverse, σύμπαντος Gucci, το οποίο συγκεντρώνει εικαστικούς καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, θεατρικούς συγγραφείς και σχεδιαστές εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια επέκτασης της πολιτιστικής παραγωγής του brand, πέρα από τις ενδυματολογικές του προτάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ