Ολοκληρώθηκε το πρωί της Μ.Δευτέρας η 93η Τελετή Απονομής των βραβείων Οσκαρ.

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κέρδισε η ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο. Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτις δήλωσε: «Εκ μέρους των παραγωγών μου, ευχαριστούμε την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μας και όσους μας βοήθησαν για να γίνει αυτή η ταινία, τη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασιστήκαμε, όλους όσους έπαιξαν, όσους βρήκαμε στο δρόμο και μας δίδαξαν τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη».

Μια ανατροπή στη φετινή τελετή ήταν πως το συγκεκριμένο βραβείο δεν ανακοινώθηκε τελευταίο- όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία του θεσμού- αλλά πριν από την απονομή των βραβείων Α' Γυναικείου και Α΄ Ανδρικού Ρόλου, που κέρδισαν οι Φράνσις ΜακΝτόρμαντ και Άντονι Χόπκινς αντίστοιχα

Το Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου απονεμήθηκε στην ταινία «Promising Young Woman» της Εμεραλντ Φενέλ, και το Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου δόθηκε στους Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για την ταινία «Ο Πατέρας».

Φέτος, η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Union Station, στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Λος Αντζελες, όχι στο Dolby Theatre, όπως συνήθως τα προηγούμενα χρόνια, αφού ο χώρος αυτός κρίθηκε ακατάλληλος για την εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας.

Παράλληλα, έγιναν δορυφορικές συνδέσεις με επιλεγμένα venues σε όλο τον κόσμο.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η τελετή δεν είχε κεντρικό παρουσιαστή, αλλά βασίστηκε σε ομάδα λαμπερών προσώπων (μεταξύ των οποίων οι Χάρισον Φορντ, Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φοίνιξ, Ριζ Γουίδερσπουν, Ρενέ Ζελβέγκερ) που θα προσπαθήσουν να δώσουν «μια κινηματογραφικής ποιότητας αφηγηματική συνέχεια σπονδυλωτού τύπου», σύμφωνα με τον παραγωγό της βραδιάς, τον σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Η Ρετζίνα Κινγκ μπήκε με ένα αγαλματίδιο μέσα στην αίθουσα στο Union Station, έναν ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό στην καρδιά του Λος Άντζελες, περίπου 12 χιλιόμετρα από το Dolby Theater όπου διεξάγονται παραδοσιακά οι τελετές και… σφύριξε την έναρξη της 93ης Τελετής Απονομής των Όσκαρ.

Σε αντίθεση με άλλα events που εξαιτίας της πανδημίας έλαβαν χώρα με περιορισμένη φυσική παρουσία, όπως τα BAFTAs και οι Χρυσές Σφαίρες, στα φετινά Όσκαρ οι αστέρες του Χόλυγουντ που ήταν υποψήφιοι βρέθηκαν στην εκδήλωση. Οι 170 διάσημοι προσκεκλημένοι δεν φορούσαν μάσκες όσο «έγραφαν» οι κάμερες, ωστόσο τους είχε ζητηθεί να το κάνουν όσο η τελετή βρίσκεται σε διαφημίσεις ή παρουσιάζει εμβόλιμα βίντεο.

Η τελετή έγινε χωρίς την παραδοσιακή ορχήστρα, καθώς τη θέση της πήρε ο Questlove (των The Roots) σε ρόλο DJ.

Δύο υποψηφιότητες με ελληνικό χρώμα. Ο Γιώργος Λαμπρινός διεκδίκησε το Οσκαρ Καλύτερου Μοντάζ για τον «Πατέρα» του Φλόριαν Ζέλερ και ο Φαίδων Παπαμιχαήλ το Οσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγο» του Ααρον Σόρκιν.

Ο Ντάνιελ Καλούγια (Daniel Kaluuya) έλαβε το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου στην 93η τελετή απονομής των Όσκαρ, για τη συμμετοχή του στην ταινία "Judas and the Black Messiah". Ο ηθοποιός ήταν ένα από τα αδιαφιλονίκητα φαβορί της βραδιάς. Ο Καλούγια είχε κερδίσει και τη Χρυσή Σφαίρα για την ταινία, ενώ στα Όσκαρ είχε ταυτόχρονη υποψηφιότητα με τον συμπρωταγωνιστή του, Λακίθ Στάνφιλντ.

"My mom met my dad, they had sex. It's amazing!"



Watch Daniel Kaluuya's mom react to her son bringing up her sex life during his #Oscars acceptance speech. pic.twitter.com/aid9Y8vtHS — Mediaite (@Mediaite) April 26, 2021

Στην ομιλία του, ο Ντάνιελ Καλούγια ευχαρίστησε τους γονείς του που έκαναν σεξ, ενώ λίγο αργότερα δήλωσε πως δεν έχει μιλήσει με τη μητέρα του ακόμη, ωστόσο, η ίδια έχει αίσθηση του χιούμορ.

Δεν τα κατάφεραν οι Ελληνες των Οσκαρ 2021

Η φετινή τελετή των Οσκαρ είχε και ελληνικό ενδιαφέρον. Αυτό γιατί ο πολυβραβευμένος Έλληνας μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός ήταν υποψήφιος για το μοντάζ της ταινίας «Ο Πατέρας» του Φλόριαν Ζέλερ. Ο Γ. Λαμπρινός έχει αποσπάσει περισσότερες από 10 υποψηφιότητες για το μοντάζ της συγκεκριμένης ταινίας αλλά και νίκες, μεταξύ αυτών, στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών του Λος Άντζελες και στα British Independent Film Awards.

Επίσης, ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ ήταν ανάμεσα στους υποψήφιους για τη διεύθυνση φωτογραφίας της «Δίκης των 7 του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν. Πρόκειται για τη δεύτερη υποψηφιότητα στα Όσκαρ για τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ, μετά με τη «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν που ήταν υποψήφιος για Οσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 2014.

Αμφότεροι οι δύο Έλληνες υποψήφιοι, δεν κατάφεραν να κερδίσουν τα χρυσά αγαλματίδια

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Η βρετανίδα Εμεραλντ Φένελ ήταν το φαβορί στην κατηγορία πρωτότυπο σενάριο για την ταινία Promising Young Woman και αυτή που τελικά πήρε στα χέρια της το χρυσό αγαλματίδιο. Το σενάριό της έχει αμεσότητα και μιλάει για ένα από τα βασικά σημεία της δημόσιας συζήτησης της εποχής μας, την πατριαρχία. Υποψήφιοι για την κατηγορία του πρωτότυπου σεναρίου ηταν επίσης οι: Ααρον Σόρκιν (Η Δίκη των 7 του Σικάγου), Λι Αϊζακ Τσανγκ (Minari), Γουιλ Μπέρσον & Σάκα Κινγκ (JudasandtheBlackMessiah) και Αμπραμ Μάρντερ & Ντάριους Μάρντερ (SoundofMetal)

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ο Γάλλος Φλοριάν Ζέλερ που διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη το θεατρικό του έργο «The Father» πήρε το Όσκαρ. Υποψήφιοι για το διασκευασμένο σενάριο ήταν επίσης: οι Κλόι Ζάο (Nomadland), Σάσα Μπάρον Κοέν (Borat Subsequent Moviefilm), Κεμπ Πάουερς (One Night in Miami), Ραμίν Μπαχράμι (The White Tiger)

KΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας η Δανέζικη «Άσπρο Πάτο» ήταν το φαβορί, καθώς ήδη είχε αποσπάσει μια σειρά από βραβεία, όπως τα τέσσερα μεγάλα από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, και επιβεβαιώθηκε με τον σκηνοθέτη Τόμας Βίντερμπεργκ να παραλαμβάνει το Όσκαρ και να το αφιερώνει στην κόρη του Ida, που σκοτώθηκε τις πρώτες μέρες των γυρισμάτων. Υποψήφιες ταινίες ήταν επίσης οι: QuoVadisAida? (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Collective (Ρουμανία), The Man Who Sold His Skin (Τυνησία) και Better Days (Χονγκ Κονγκ)

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Ο Ντάνιελ Καλούγια που υποδύθηκε τον Μαύρο Πάνθηρα, Φρεντ Χάμπτον, στην ταινία Judas and the Black Messiah ήταν απίθανο να χάσει το Χρυσό Αγαλματίδιο, το οποίο αφιέρωσε και στον άλλο υποψήφιο της ίδιας ταινίας τον ΛαΚιθ Στάφιλντ (Judas and the Black Messiah). Οι υπόλοιποι υποψήφιοι ήταν οι: Σάσα Μπάρον Κοέν (Η Δίκη των 7 του Σικάγου), Λέσλι Οντομτζ (One Night in Miami) και Πολ Ρέισι (Sound of Metal).

Ο Ντάνιελ Καλούγια δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο: «Ευχαριστώ Θεέ μου, χωρίς την προστασία σου και την καθοδήγησή σου δεν θα ήμουν εδώ. Ευχαριστώ την μητέρα μου, που μου έδωσε τα πάντα και την αδερφή μου. Ήταν εκπληκτικό που έγινε αυτή η ταινία για τον Φρεντ Χάμπτον (σ.σ.: ηγέτης του κινήματος των Μαύρων Πανθήρων). Το αφιερώνω και στον Λακίθ (Στάνφιλντ) που παίξαμε μαζί. Έμαθα κι εγώ να αγαπάω τον εαυτό μου μέσα από αυτόν τον ρόλο».

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Η απολαυστική γιαγιά Γιουν Γιου-τζουνγκ στο «Minari» είναι ούτως η άλλως ένα από τα θέματα συζήτησης στη φετινή απονομή και κατάφερε να γίνει η δεύτερη Ασιάτισσα από το 1957 που κερδίζει το εν λόγω βραβείο, αφήνοντας με άδεια χέρια ηθοποιούς όπως η Γκλεν Γκλόουζ και η Αμάντα Σέιφιρντ

Οι υπόλοιπες υποψήφιες για την κατηγορία ήταν οι: Ολίβια Κόλμαν (The Father), Αμάντα Σέιφριντ (Mank), Μαρία Μπακάλοβα (Borat Subsequent Moviefilm) και Γκλεν Κλόουζ (Hillbilly Elegy)

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Το Όσκαρ στην κατηγορία κουστούμια πήγε στην Αν Ροθ που υπογράφει τα πολύ αυθεντικά κοστούμια στο «Ma Rainey’s Black Bottom» και ιδιαίτερα για τα πολύχρωμα της Βαϊόλα Ντέιβις. Υπόλοιπες υποψηφιότητες: Emma, Mank, Mulan, Πινόκιο

ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Το φαβορί είναι το «Ma Rainey’s Black Bottom» και η εκπληκτική μεταμόρφωση της Βαϊόλα Ντέιβις για τον ομώνυμο ρόλο και εκεί πήγε το Οσκαρ. Μάλιστα η Αν Ροθ που επιμελήθηκε και τα κουστούμια της ταινίας συνεργάστηκε πολύ στενά και με τις κομμώσεις και το μακιγιάζ της ταινίας δίνοντάς τους την πληροφορία ότι η Rainey χρησιμοποιούσε τρίχες αλόγου για τις περούκες της και είχε χρυσά δόντια.

Οι hair stylists του Ma Rainey's Black Bottom, Mia Neal και Jamika Wilson, έγραψαν ιστορία όντας οι πρώτες μαύρες γυναίκες που κερδίζουν το σχετικό βραβείο, με τη Wilson να είναι το πρώτο τρανς άτομο που βραβεύεται με Όσκαρ.

Υπόλοιπες υποψήφιες ταινίες: Hillbilly Elegy, Emma, Mank, Πινόκιο

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Για πρώτη φορά στην ιστορία η Ακαδημία ψηφίζει δύο γυναίκες στη διεκδίκηση του συγκεκριμένου βραβείου, όμως η νικήτρια ήταν η Κλόι Ζάο για την ταινία Nomadland. Υποψήφιες για καλύτερη σκηνοθεσία ήταν επίσης οι: Λι Αϊζακ Τσανγκ (Minari), Ντέιβιντ Φίντσερ (Mank), Έμεραλντ Φένελ (Promising Young Woman) και Τόμας Βίντερμπεργκ (Άσπρο Πάτο).

Η Ζάο ήδη απέσπασε με το Nomadland Χρυσή Σφαίρα, BAFTA, Indies και 55 ακόμα βραβεία σκηνοθεσίας στις κριτικές ενώσεις της Αμερικής. Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, σημείωσε: «Ευχαριστώ την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μου. Σκέφτομαι πολύ τελευταία τι να κάνω όταν τα πράγματα δεν θα είναι πια τόσο καλά. Όταν μεγάλωνα στην Κίνα, λέγαμε κάτι ποιηματάκια με τον πατέρα μου. Η πρώτη φράση που θυμάμαι έλεγε ‘οι άνθρωποι είναι εκ γενετής καλοί’. Αυτό έχει επίδραση σ’ εμένα μέχρι και σήμερα. Έβρισκα πάντα καλοσύνη στους ανθρώπους που συναντούσα. Αυτό το βραβείο ανήκει σε όποιον έχει την πίστη και το κουράγιο να παραμένει καλός προς τον εαυτό του και τους άλλους... Το αφιερώνω σε όσους με ενέπνευσαν».

ΗΧΟΣ

Το Όσκαρ πήγε στο «Sound of Metal». Ο ήχος παίζει καθοριστικό ρόλο στην ταινία καθώς αναφέρεται σε έναν ντράμερ που χάνει ξαφνικά την ακοή του. Οι πειραματισμοί που αφορούν στους ήχους που ακούει στο κεφάλι του ένας κωφός και τις δονήσεις που νιώθει, φαίνεται ότι βρήκαν το στόχο τους. Υπογράφει ο Νίκολας Μπέκερ (Arrival, Gravity). Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ήταν οι: Mank, Greyhound, Soul, News of the World

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Στο «Soul» πήγε το Οσκαρ Κινουμένων Σχεδίων, προσθέτοντας ένα ακόμη μεγάλο βραβείο στην Pixar και την Ντίσνεϊ. Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες ήταν: Wolfwalkers, Φύγαμε, Over the moon, A Shaun the Sheep Movie

Καλυτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους: If Anything Happens I love you

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους: The two distant strangers

Καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: Colette

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους: My Octopus Teacher

Καλύτερα οπτικά εφέ: Η ταινία φαντασίας του Κρίστοφερ Νόλαν, Tenet, πήρε το χρυσό αγαλματίδιο.

Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης: Η ασπρόμαυρη ταινία Mank, του Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank», πήρε το χρυσό αγαλματίδιο, με τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ (Δίκη των 7 του Σικάγου) να είναι στους υποψηφίους, αλλά να μην κερδίζει.

ΜΟΝΤΑΖ

Στον Μίκελ Νίλσεν για το Sound of Metal πήγε το Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ. Στην κατηγορία είχαμε την δεύτερη ελληνική υποψηφιότητα με τον Γιώργο Λαμπρινό και το The Father, ο οποίος δεν επιλέχθηκε από την κριτική επιτροπή

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

To Nomadland της Chloé Zhao είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Ήταν το μεγαλύτερο φαβορί της 93ης Τελετής Απονομής των Όσκαρ και απέσπασε το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας, μια νίκη που φαίνεται να ήταν "κλειδωμένη" από καιρό.

Ήταν άλλωστε και το αδιαφιλονίκητο φαβορί, έχοντας σαρώσει σε όλα τα φεστιβάλ που βρέθηκε στην ίδια κατηγορία. Η Frances McDormand γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα υποψήφια παραγωγός που κερδίζει στην εν λόγω κατηγορία. Αυτή αποτελεί τη δεύτερη "πρωτιά" της ταινίας, μετά την βράβευση της Chloe Zhao στην κατηγορία "Καλύτερης Σκηνοθεσίας".

Το "Nomadland" της Κλόι Τζάο - η οποία κέρδισε και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία της - ήταν επιλογή στην οποία είχε συμφωνήσει όλο το industry εδώ και μήνες (από το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και το βραβείο κοινού στο Τορόντο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο).Η ταινία είχε πολύ ισχυρή στήριξη από την κριτική αλλά και ένα φιλμ δίχως αληθινή αντιπολίτευση.

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στην Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Nomadland. Είναι το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο για την ηθοποιό μετά τη ταινία Fargo.

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

O Άντονι Χόπκινς πήρε το Όσκαρ για την ερμηνεία του στη ταινία The Father



Πηγή: skai.gr/ΑΠΕ-ΜΠΕ