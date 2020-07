Ο Ντόναλτ Τραμπ σχολιάστηκε πολλές φορές για την εμφάνισή του. Από το περίεργο πορτοκαλί χρώμα της επιδερμίδας του μέχρι τα μαλλιά του και το χαρακτηριστικό χρώμα τους ή το κούρεμα του που πολλές φορές έχει οδηγήσει τον κόσμο να αναρωτιέται εάν αποτελεί περούκα.

Did trump run out of hair and skin dye? — Alexandra (Alix) Hemmingsen (@AlexandraHemmin) July 14, 2020

Στην τελευταία του εμφάνιση στην ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, το χρώμα των μαλλιών φαίνεται πως άλλαξε και αυτό έκανε το Twitter να ξεσαλώσει και πάλι.

It seemsTrump has made the best decision of his presidency thus far...stopped dying his hair orange #Trump pic.twitter.com/VGfn6OorIa — Jibba Jabba (@JibbaJabb) July 14, 2020

Συγκεκριμένα, η γνωστή πορτοκαλοκίτρινη απόχρωση των μαλλιών του πλανητάρχη ξαφνικά φαίνεται πως έχει γίνει σταχτί ξανθή. Άγνωστο παραμένει φυσικά εάν πρόκειται για μια σκόπιμη στυλιστική παρέμβαση του πλανητάρχη, οφθαλμαπάτη λόγω φωτισμού ή εάν τα μαλλιά του απλώς έχουν αρχίσει να γκριζάρουν λόγω ηλικίας

Οι χρήστες του διαδικτύου φυσικά παρατήρησαν την αλλαγή με άλλους συμφωνούν ενώ άλλους σχολιάζουν με χιούμορ.

Πηγή: skai.gr