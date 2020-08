Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει ότι το δικαίωμα ψήφου όπως και η διαδικασία ψηφοφορίας είναι πολλές φορές η απάντηση σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια χώρα και η κοινωνία της.

Έχουν γίνει πολλές φορές αναφορές στο πόσο σημαντικό είναι οι πολίτες να ψηφίζουν. Η Michelle Obama η οποία είναι μια από τις πιο επιδραστικές γυναίκες των ΗΠΑ μιλώντας στο Συνέδριο των Δημοκρατικών ξεκαθάρισε ότι η εκλογή Trump ήταν λάθος για την χώρα και κάλεσε όλους να στηρίξουν στις επερχόμενες εκλογές τον Joe Biden και την Kamala Harris «αν δεν επιλέξουμε την αλλαγή σε αυτές τις εκλογές, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα»

Για να τονίσει πόσο σημαντικό είναι ο κόσμος να παρευρεθεί στις κάλπες φόρεσε ένα χρυσό κολιέ το οποίο έγραφε την λέξη "VOTE", δηλαδή "Ψήφισε". Όπως αναφέρει η κριτικός μόδας των New York Times, Vanessa Friedman το κολιέ αυτό δημιουργήθηκε το 2012 από την Αφροαμερικανίδα σχεδιάστρια Chari Cuthbert και κοστίζει περίπου 315 δολάρια.

Μάλιστα μετά την εμφάνιση της Michelle Obama με αυτό πολλοί δήλωσαν ότι θα ήθελαν να το αγοράσουν και να το φοράνε μέχρι τις εκλογές.

If you look closely, Michelle Obama's necklace reads V-O-T-E pic.twitter.com/5V5LfujLnW