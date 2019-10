Αμφιλεγόμενα σχόλια στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει η κίνηση του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ να ανεβάσει στον λογαριασμό του στο twitter μια φωτογραφία που απεικονίζει τον ίδιο να παρασημοφορεί τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο που πήρε μέρος στην αποστολή εξόντωσης του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, καθώς με τους περισσότερους χρήστες του διαδικτύου αναφέρουν πως αυτή δείχνει να είναι προιόν φτηνού photoshop.

Ειδικότερα, στην εικόνα, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει συνοδεύσει με την λεζάντα "Αμερικανός ήρωας", εμφανίζεται ο πρόεδρος Τραμπ που μοιάζει σαν να έχει "κολληθεί" στην φωτογραφία, πίσω από τον σκύλο, το καρέ του οποίου επίσης παραπέμπει σε μια άλλη του φωτογραφία που έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, μάλιστα και από τον ίδιο.

Ο πλανητάρχης κρατά στα χέρια του ένα μετάλλιο σε σχήμα σκυλίσιας πατούσας που κρέμεται από γαλάζια κορδέλα και το περνά από το λαιμό του σκύλου που όπως έγινε γνωστό τραυματίστηκε στην επιχείρηση.

Μάλιστα αρκετοί είναι και οι χρήστες που στηλίτευσαν το γεγονός πως η φωτογραφία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας παλαιότερο καρέ από τον ίδιο να παρασημοφορεί αξιωματικό με το ύψιστο μετάλλιο της χώρας ο οποίος και "εξαφανίστηκε" για να τοποθετηθεί στη θέση του το σκυλί ενώ την ίδια ώρα το μετάλλιο αφαιρείται για να τοποθετηθεί στη θέση του ένα πατουσάκι.

Thank you Daily Wire. Very cute recreation, but the “live” version of Conan will be leaving the Middle East for the White House sometime next week! https://t.co/Z1UfhxsSpT