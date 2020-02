Ένας Ρώσος υπολοχαγός έβαλε τα μεγάλα μέσα για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του περιστοιχισμένος από άρματα μάχης που είχαν παραταχθεί σε «σχήμα καρδιάς».

Στο βίντεο που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, διακρίνονται δεκαέξι άρματα μάχης T-72B3 να σχηματίζουν μια καρδιά στο χιονισμένο τοπίο, στη στρατιωτική βάση Αλαμπίνο, κοντά στη Μόσχα.

Στη συνέχεια, ο υπολοχαγός Ντενίς Καζάντσεφ παίρνει το χέρι της συντρόφου του Αλεξάντρα Κοπίτοβα και την οδηγεί, με τα μάτια κλειστά, στο κέντρο της καρδιάς που έχουν σχηματίσει τα τεθωρακισμένα, σύμφωνα με τις εικόνες που πρόβαλε το τηλεοπτικό δίκτυο του ρωσικού στρατού Zvezda.

Lieutenant proposes to girlfriend with help of 16 T-72B3 tanks in #Russia!!!#ValentinesDay #love pic.twitter.com/dVI4vymdP2