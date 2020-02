Κακόγουστη φάρσα από Ρώσο που επικαλέστηκε τον φόβο της ραγδαίας εξάπλωση του κορωνοϊού.

Σε βαγόνι στο μετρό της Μόσχας παρίστανε ότι είναι φορέας της νόσου, πέφτοντας στο πάτωμα, φωνάζοντας προσπαθώντας να δώσει τη δική του «παράσταση».

Ο κόσμος, όπως φαίνεται στο βίντεο του RT, τρέχει πανικόβλητος, ενώ στο βαγόνι επικρατεί το απόλυτο χάος. Ο Ρώσος που προχώρησε στη φάρσα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης πέντε ετών.



It’s just a #prank bro! A man with facemask collapses in #Moscow #Metro train in an ill-conceived attempt to turn #coronavirus #hysteria into online likes. #Jokes on him, he is now facing up to 5 years in #prison.



MORE: https://t.co/9cfUBB7a3h pic.twitter.com/NzcHbw546y