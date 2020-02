Η ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας, Ρόουζ ΜακΓκάουαν κατηγόρησε τη Νάταλι Πόρτμαν για «απάτη» επειδή φόρεσε τη βραδιά απονομής των Όσκαρ φόρεμα και κάπα με κεντημένα τα ονόματα των γυναικών σκηνοθετριών, Γκρέτα Γκέργουικ και Λούλου Γουάνγκ, οι οποίες δεν ήταν υποψήφιες για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η ΜακΓκάουαν ανέφερε ότι η συνάδελφός της, Νάταλι Πόρτμαν προχώρησε «στο είδος της διαμαρτυρίας που παίρνουν εγκωμιαστικά σχόλια από τα mainstream media» αλλά είναι «περισσότερο ηθοποιός που υποδύεται τον ρόλο κάποιας που νοιάζεται. Όπως πολλές κάνουν».

«Βρίσκω αυτόν τύπο ακτιβισμού βαθιά προσβλητικό σε εμάς που στην πραγματικότητα αναλαμβάνουμε δράση» σημείωσε.

Η Ρόουζ ΜακΓκάουαν κατηγόρησε τη Νάταλι Πόρτμαν ότι δεν κατάφερε να υποστηρίξει τις κινηματογραφικές ταινίες γυναικών δημιουργών, είτε δουλεύοντας μαζί με γυναίκες είτε προσλαμβάνοντας γυναίκες μέσω της δικής της εταιρείας παραγωγών. Είπε ότι η Πόρτμαν έχει σκηνοθετηθεί μόνο δύο φορές από γυναίκες (συμπεριλαμβανομένης της ταινίας που σκηνοθέτησε η ίδια «A Tale of Love and Darkness»). Στην πραγματικότητα, η ηθοποιός συνεργάστηκε με τη Μίρα Ναϊρ στην ταινία μικρού μήκους «New York, I Love You» και με τη Ρεμπέκα Ζλοτόβσκι στο «Planetarium».

Η εταιρία της Πόρτμαν, Handsomecharlie Films, έχει συμμετάσχει σε επτά ταινίες μέχρι σήμερα, όπως το Romcom No Strings Attached και το θρίλερ Pride and Prejudice and Zombies. Η ταινία A Tale of Love and Darkness είναι η μοναδική που σκηνοθετήθηκε από γυναίκα, ενώ η Λιν Ράμσεϊ αποχώρησε από το Jane Got a Gun και αντικαταστάθηκε από τον Γκάβιν Ο’ Κόνορ.

Η απάντηση της Πόρτμαν

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νάταλι Πόρτμαν απάντησε στην κριτική που δέχθηκε από τη συνάδελφό της, Ρόουζ ΜακΓκόουαν για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ.

Η Ρόουζ ΜακΓκουάν κατηγόρησε την Αμερικανο-Ισραηλινή ηθοποιό επειδή εμφανίστηκε με χρυσό φόρεμα του οίκου Dior και κάπα, στην οποία ήταν κεντημένα τα ονόματα γυναικών σκηνοθετών που δεν ήταν υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Η Ρόουζ ΜακΓκόουαν έκανε λόγο για «απάτη» και είπε πως το να φορέσει την κάπα δεν ήταν πράξη γενναιότητας και ότι ενήργησε «σαν μία ηθοποιό που υποδύεται το ρόλο κάποιας που νοιάζεται». Τόνισε ακόμη ότι η Νάταλι Πόρτμαν δεν κατάφερε να υποστηρίξει τις κινηματογραφικές ταινίες γυναικών δημιουργών, είτε δουλεύοντας μαζί με γυναίκες είτε προσλαμβάνοντας γυναίκες μέσω της δικής της εταιρείας παραγωγών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νάταλι Πόρτμαν ανέφερε ότι προσπάθησε να συνεργαστεί με περισσότερες γυναίκες δημιουργούς στην καριέρα της και θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή της ως πρωταγωνίστρια σε ταινίες μικρού μήκους, μουσικά βίντεο και διαφημίσεις είχε ως αποτέλεσμα τις συνεργασίες με γυναίκες σκηνοθέτιδες, όπως η Μαρία Κόεν, η Μίρα Ναϊρ, η Ρεμπέκα Ζλοτόβσκι, η Άννα Ρόουζ Χόλμερ και η Σοφία Κόπολα.

«Συμφωνώ με την κ. ΜακΓκόουαν ότι είναι ανακριβές να με αποκαλούν "γενναία" επειδή φόρεσα ένα ένδυμα που έφερε πάνω του γυναικεία ονόματα. Η γενναιότητα είναι ένας όρος που σχετίζεται πολύ περισσότερο με πράξεις όπως αυτές των γυναικών που καταθέτουν εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινστιν τις τελευταίες εβδομάδες, υπό απίστευτη πίεση» επισήμανε η Νάταλι Πόρτμαν στην ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε από το Variety.

«Είναι αλήθεια ότι έκανα μόνο μερικές ταινίες με γυναίκες. Στη μακρά καριέρα μου είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με γυναίκες σκηνοθέτιδες λίγες φορές. Δυστυχώς, οι ταινίες που δεν μπόρεσα να κάνω είναι μια ιστορία φαντασμάτων. Είχα την εμπειρία μερικές φορές να βοηθήσω να προσληφθούν γυναικών σκηνοθέτιδες, σε έργα και στη συνέχεια, εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν λόγω των συνθηκών που αντιμετώπιζαν κατά την εργασία τους. Έτσι θέλω να πω, έχω προσπαθήσει και θα συνεχίσω να προσπαθώ. Ενώ δεν έχω ακόμη πετύχει, είμαι αισιόδοξη ότι ξημερώνει μια νέα μέρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ