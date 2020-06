Rolling Stones προς Τραμπ: Μη χρησιμοποιείς τα τραγούδια μας

Στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στην Τάλσα της Οκλαχόμα, το επιτελείο του χρησιμοποίησε το τραγούδι των Stones «Yοu Can't Always Get What You Want».