Robbie Williams: Με συμμετοχή Gary Barlow, το νέο του άλμπουμ

Με ένα νέο άλμπουμ, πολλών αστέρων, αφού πολλές σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του τραγουδιού, αναμένεται να «βάλουν το λιθαράκι τους», ο Robbie Williams αναμένεται να εντυπωσιάσει για ακόμη μια φορά το μουσικό κοινό.

Ο πρώην τραγουδιστής των Take That μίλησε για το άλμπουμ του, που είναι, ένα στάδιο πριν να κυκλοφορήσει, επιβεβαιώνοντας πως σε ένα εκ των κομματιών, πρόκειται να συνεργαστεί με τον Gary Barlow, επίσης μέλος του εμβληματικού βρετανικού pop συγκροτήματος των 90s.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ του μετά από σχεδόν μία δεκαετία.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα δώσει τη «μικρότερη συναυλία με εισιτήριο» στην καριέρα του.

Μια εμφάνιση για 500 θαυμαστές.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συνεργάστηκε στο νέο άλμπουμ, ο Williams ανέφερε τον Tony Iommi των Black Sabbath, τον Chris Martin των Coldplay, τον Gaz Coombes των Supergrass και φυσικά τον Gary Barlow.

Η σχέση του με τον Barlow είχε διαταραχθεί μετά την αποχώρησή του από τους Take That, αλλά οι δύο τραγουδιστές έδωσαν μια νέα ευκαιρία στη φιλία τους και συνεργάστηκαν ξανά στην περιοδεία Progress το 2011.

Το τραγούδι τους θα έχει τίτλο Morrissey και αναφέρεται στον τραγουδιστή των The Smiths.

Ο Williams εξήγησε ότι το τραγούδι γράφτηκε από την οπτική κάποιου που «παρακολουθεί τον Morrissey και είναι εντελώς εμμονικός και ερωτευμένος μαζί του», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ένα άλλο τραγούδι, Human, αφορά την τεχνητή νοημοσύνη.

«Μας λένε ότι σύντομα θα αντικατασταθούμε και ότι χρειαζόμαστε ρούχα και φαγητό, οπότε υπάρχει πιθανότητα να εξαφανιστούμε», είπε.

«Είναι ένα τραγούδι για το τι μας έχουν πει για την AI».

Ο Robbie Williams έγινε διάσημος με τους Take That στις αρχές της δεκαετίας του 1990, πριν ξεκινήσει σόλο καριέρα με τεράστια επιτυχία, με επιτυχίες όπως τα« Let Me Entertain You», «Angels», Feel, «No Regrets» και «She's The One».

