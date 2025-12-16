«Ρεβεγιόν»… «Τότε και τώρα»: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Τα αγαπημένα ζευγάρια του ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ετοιμάζονται για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με όλα τα απαραίτητα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη, με special καλεσμένο τον Σταύρο Σβήγκο, κάνουν ρεβεγιόν στον ΣΚΑΪ σε ένα απολαυστικό επεισόδιο, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 21.00.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, δύο σπίτια ετοιμάζονται για ρεβεγιόν σε παράλληλο “τότε” και “τώρα” σύμπαν.

Στο ΤΟΤΕ, ο Τάκης παλεύει να φτιάξει την τηλεόραση ενώ η Σούλα, με ρόλεϊ και ρόμπα, τρέχει με τα φαγητά και τους… 53 καλεσμένους. Ο Τάκης φέρνει τελευταία στιγμή τον Μανώλη, έναν φίλο από το γήπεδο, σε άθλια ψυχολογία μετά από έναν επώδυνο χωρισμό τα Χριστούγεννα. Η Σούλα τον λυπάται, τον “περιποιείται” και… τον συμπαθεί λίγο παραπάνω απ’ όσο πρέπει.

Στο ΤΩΡΑ, η Βαλέρια και ο Σπύρος ξεφορτώνουν σακούλες και ετοιμάζουν σούσι, μέχρι που σκάει έξτρα καλεσμένος: ο Μάνος – ένα κουκλί. Η Βαλέρια τον αναλαμβάνει σαν “ψυχοθεραπεύτρια του TikTok” με σημειωματάριο, tough love και no-phone detox που κάνει όλους να κοιτάνε το κενό.

Τα παιχνίδια αλλάζουν εποχή: από το τριανταμία με χιλιάρικα περνάμε στα επιτραπέζια. Στο κέφι, το «τότε» γίνεται 90s πανηγύρι με τσιφτετέλι πάνω στο τραπέζι ενώ στο «τώρα» έχουμε secret santa. Και στα δύο σπίτια, η αλλαγή του χρόνου έρχεται με φιλιά, ευχές και ένα “πέρυσι έπεσαν περισσότερα” για τα βεγγαλικά. Το φλουρί όμως κάνει τα δικά του: στο «τότε» δίνει έμπνευση για πρόταση γάμου-φιάσκο, στο «τώρα» πέφτει στον Μάνο… και τον στέλνει κυριολεκτικά στα επείγοντα.

Οι εποχές αλλάζουν - Οι κόντρες μένουν!

«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»

Δείτε το trailer:



