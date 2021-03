Η δεύτερη ταινία του Borat έφτασε μέχρι τα όσκαρ, αφού είναι υποψήφια σε τρεις κατηγορίες, για τον δεύτερο ρόλο γυναικών (Maria Bakalova), για διασκευασμένο σενάριο, αλλά και για δεύτερο ανδρικό ρόλο για το Σάσα Μπάρον Κόεν.

Πριν φτάσουμε όμως στην τελετή, η ταινία είναι ήδη νικήτρια, αφού σύμφωνα με τα ρεκόρ Γκίνες έχει τον μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία των υποψηφιοτήτων.

Ο πλήρης τίτλος είναι Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan και με συνολικά 110 χαρακτήρες άφησε πολύ πίσω τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ. Ήταν το Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes που με 85 χαρακτήρες το 1965 ήταν υποψήφιο για δύο όσκαρ αλλά δεν κέρδισε κανένα.

Μία από τις σκηνές που δεν προβλήθηκε ολόκληρη στην ταινία, περιλαμβάνει ένα σκηνικό που έβαλε σε κίνδυνο τον Σάσα Μπάρον Κοέν. Είναι η σκηνή στο μικρό φεστιβάλ ακροδεξιών, όπου εμφανίζεται ως Country Steve και αρχίζει να τραγουδάει προσβλητικούς στίχους.

Όπως είπε ο ίδιος κάποιοι τον αναγνώρισαν και έκαναν ντου στη σκηνή με σκοπό να τον λιντσάρουν, αλλά ευτυχώς είχε μαζί του ανθρώπους από εταιρεία σεκιούριτι που είχε προσλάβει. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, το «πέσιμο» ήταν τρομακτικό αφού ακόμα και όταν μπήκε στο βανάκι για να φύγει, άνοιξαν την πόρτα και προσπάθησαν να τον τραβήξουν έξω. Αυτή ήταν η μία από τις δύο περιπτώσεις στα γυρίσματα της ταινίας που χρειάστηκε να φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Πηγή: roxx