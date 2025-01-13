Πρώτο Μέντα Live για το 2025…με τον Φοίβο Δεληβοριά!

Γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει

Γιατί ο χρόνος είσαι εσύ και οι άλλοι

Στο πρώτο Mέντα Live της χρονιάς, την Τρίτη 21 Ιανουαρίου, στο Ωδείο Αθηνών, ο Μέντα 88 υποδέχεται τον Φοίβο Δεληβοριά.

Τον δημιουργό που ευθύνεται για τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει μ’ έναν τρόπο ξεχωριστό, εντελώς προσωπικό και συγχρόνως κοινό για όλες /ους μας, τον τραγουδοποιό που έχει υμνήσει ιδανικά το μεγαλείο της καθημερινότητας, τον θρίαμβο της φαντασίας, τους έρωτες της στιγμής, τις σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής, έχει εκφράσει από τις πιο μικρές, τις πιο απλές έως τις πιο βαθιές και σπουδαίες σκέψεις μας.

Αυτό θα είναι ένα ανεπανάληπτο Μέντα Live φτιαγμένο από τα βασικά υλικά μιας μοναδικής καλλιτεχνικής εμπειρίας: γεμάτο ιστορίες, συναισθήματα κι αλήθειες. Ένα ταξίδι στο μοναδικό σύμπαν του Φοίβου Δεληβοριά.

Μαζί με τον Φοίβο, οι δύο μουσικοί που εδώ και 14 χρόνια είναι βασικοί συνοδοιπόροι του στην επικράτεια της μουσικής ανησυχίας: Ο Κωστής Χριστοδούλου στα πλήκτρα και ο Σωτήρης Ντούβας στα τύμπανα. Ο Φοίβος στην κιθάρα.

Η είσοδος στα Μέντα Live πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88! Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα LIVE! Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

