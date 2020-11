Μπορεί να το έχετε δει στα κοινωνικά δίκτυα να κάνει τον γύρο του κόσμου. Το πανέμορφο και συγκινητικό βίντεο με την πρώην πρίμα μπαλαρίνα η οποία ακούει την μουσική του Τσαϊκόφσκι τη Λίμνη των Κύκνων και χορεύει κουνώντας τα χέρια της.

Η μπαλαρίνα που παρακολουθούμε στο βίντεο είναι η Marta C. González από την Ισπανία η οποία έπασχε από αλτσχάιμερ το οποίο δυστυχώς την είχε καθηλώσει στο καροτσάκι… μέχρι που ακούει την μουσική και η μνήμη της ξυπνάει αφού ακολουθεί τις κινήσεις που είχε μάθει για να χορέψει στην Λίμνη των Κύκνων.

Αρχικά με το που ξεκινάει η μουσική την βλέπουμε να αναγνωρίζει το τι ακούει ενώ στην συνέχεια τα χέρια της σχεδόν από μόνα τους σαν να έχουν την δική τους μνήμη ξεκινάνε να κάνουν τις κινήσεις που είχε χορέψει το 1967.

Στο τέλος όσοι βρίσκονται στο χώρο ξεσπάνε σε χειροκροτήματα με την ίδια να αναφέρει ότι πρέπει να αγοράσουν πουέντ.

Στο βίντεο έχουν μονταριστεί και κομμάτια από την παράσταση της González την δεκαετία του 1970. Ο οργανισμός Asociacion Musica para Despertar ήταν αυτός που δημοσίευσε το βίντεο πέρσι και έγινε τώρα viral . Ουσιαστικά ο οργανισμός αυτός χρησιμοποιεί την μουσική ως μια θεραπευτική μέθοδο για να «ξυπνάει» άτομα με άνοια.

Marta González, former Prima Ballerina with Alzheimers listens to Swan Lake by Tchaikovsky and remembers and feels the choreography again - simply beautiful.

🎥 Música Para Despertar pic.twitter.com/TPFPyzvYIn