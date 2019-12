💥03.04.2020.💥⁣ Ni el Profesor se espera este caos. ⁣ ⁣ Even the Professor can’t plan for this much chaos.⁣ ⁣ Nem o Professor vai saber lidar com tanto caos.⁣ ⁣ #lcdp4

A post shared by La Casa de Papel (@lacasadepapel) on Dec 8, 2019 at 8:48am PST