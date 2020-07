Η Billie Eilish είναι από τους καλλιτέχνες που απολαμβάνουμε να ακούμε τις δημιουργίες τους non stop… και μόλις 18 χρονών, έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να γνωρίζει το όνομά της. Είναι αγαπητή σε δισεκατομμύρια ανθρώπους και το μόνο σίγουρο είναι πως θα βλέπουμε το όνομα της στα top hits ανά το παγκόσμιο, για πολλά χρόνια ακόμα.

Οπότε… όταν μαθεύεται πως κάποιος έχει κάνει τη Billie να κλαίει, ιδικά όταν αυτός ο κάποιος είναι ο Justin Bieber, πολύ θαυμαστές της να μην το πάρουν και… τόσο καλά.

Αλλά ο λόγος για τον οποίο έκλαψε η Billie για τον Bieber είναι πολύ πιο φυσιολογικός θα λέγαμε… γιατί δεν ήταν λίγα τα κορίτσια που έκλαψαν για πάρτη του νεαρού τραγουδιστή, για τον ίδιο ακριβός λόγο.

«Οδηγούσαμε στο στούντιο χορού με την Billie, παίζαμε αυτό το τραγούδι (As Long As YouLove Me) και μετά οδηγούσαμε πίσω και έκλαιγε με αναφιλητά», είπε η μαμά της, Maggie, στο Me & Dad Radio.

«Ήταν είτε το Marina and the Diamonds είτε αυτό, κλάμα με αναφιλητά. Όχι μόνο αυτό, ήταν όλα τα τραγούδια του Justin Bieber. Οποιοδήποτε τραγούδι του Justin Bieber, αλλά έτυχε να θυμάμαι αυτό πολύ καλά, και το βίντεο, και την Billie να μου μιλάει για αυτό και να είναι ενθουσιασμένη που θα κυκλοφορούσε και απλώς να κλαίει και να κλαίει»

«Όλοι ξέρουν την όλη ιστορία με την Billie και τον Bieber, αλλά αυτό το τραγούδι ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού»

Η μαμά της πρόσθεσε επίσης πως σκέφτονταν το ενδεχόμενο να πάνε την μικρή Billie σε ψυχολόγο γιατί την έβλεπαν να υποφέρει πολύ…

Πηγή: Must