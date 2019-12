Ο ιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και η Πρισίλα Τσαν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Χάρβαρντ - πριν ο Zuckerberg γίνει δημοφιλής - και παντρεύτηκε την ημέρα που το Facebook έγινε γνωστό.

Το ζευγάρι έχει μαζί δύο παιδιά, την Maxima και την August, και συνεργάζεται με την φιλανθρωπική οργάνωση που είναι γνωστή ως πρωτοβουλία Chan Zuckerberg.

Διαθέτουν επίσης αρκετές ιδιοκτησίες μαζί με το σπίτι τους στο Palo Alto της Καλιφόρνιας να λειτουργεί ως ο κύριος χώρος διαβίωσης τους.

Μια νέα συνέντευξη της οικογένειας Ζούγκερμπεκ με το CBS This Morning προσφέρει μια σπάνια ματιά μέσα σε αυτό το σπίτι και μάλιστα παρουσιάζονται και τα δύο παιδιά τους να φτιάχνουν τσουρέκι.

Δες το βίντεο παρακάτω:

