H ActionAid σε συνεργασία με το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ΑCCMR) παρουσιάζει το βιβλίο «The Bahar project: Πολλές συνταγές, μία πόλη»!

Η μαγειρική πολύ συχνά έχει την ικανότητα να μας παρασύρει μέσα από τις γεύσεις, σε ένα ταξίδι ανακάλυψης και γνώσης. Έχει επίσης, τη μοναδική δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά από όπου και αν αυτοί προέρχονται. Αυτό έγινε και όταν στο πλαίσιο των δράσεων στις γειτονιές της πόλης, της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων γυναίκες που ζούσαν και ζουν στην Αθήνα προσκλήθηκαν να μαγειρέψουν σε μια γιορτή γεύσης και γνωριμίας με διαφορετικές κουλτούρες.

Γυναίκες δραστήριες, δημιουργικές που ζουν στην Αθήνα και ασχολούνται με τα κοινά, Ελληνίδες, μετανάστριες και προσφύγισσες μαγείρεψαν με πολλή αγάπη και έδωσαν την ευκαιρία στους κατοίκους της πόλης να γνωρίσουν γεύσεις τόσο από την Ελλάδα όσο και από όλο τον κόσμο. Η μαγειρική έγινε η αφορμή να γνωριστούν, να έρθουν κοντά, να ανταλλάξουν απόψεις, να διασκεδάσουν. Δύο χρόνια μετά, το βιβλίο «The Bahar project: Πολλές συνταγές, μία πόλη» έρχεται να παρουσιάσει κάποια μόνο από τα φαγητά που μαγειρεύτηκαν σε εκείνες τις γιορτές γεύσης μαζί με τις προσωπικές ιστορίες των γυναικών που πάνω από τη φωτιά, μοιράστηκαν τα βιώματά τους, θυμήθηκαν, γέλασαν, συγκινήθηκαν.

Για την Άννα από την Ουκρανία, η μαγειρική είναι συνδεδεμένη με την οικογένεια. «Η μαγειρική μού θυμίζει την οικογένεια. Ότι ήμασταν, ότι ζήσαμε σαν μια μεγάλη, αγαπημένη και χαρούμενη οικογένεια», αναφέρει. Η Ισμήνη, γέννημα θρέμμα της Κυψέλης και ενεργό μέλος της ομάδας κατοίκων «Η Κυψέλη μας», με καταγωγή από την Ικαρία, νοσταλγεί τα καλοκαίρια της στο νησί με τα πανηγύρια τα οποία ήταν συλλογική υπόθεση. «Μέσα από τη διαδικασία της συμμετοχής και της προσφοράς αισθάνεσαι ότι είσαι ένα κομμάτι του συνόλου», λέει.

Το όνομα το βιβλίου, κρύβει και έναν συμβολισμό. Η λέξη μπαχάρ σε πολλές γλώσσες σημαίνει άνοιξη! Στο ίδιο το βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων σε περιορισμένα αντίτυπα και διατίθενται από την ActionAid και το ACCMR παρουσιάζονται 12 συνταγές και μεταξύ άλλων μαθαίνουμε να φτιάχνουνε αφγανικά μπολανί ή αλλιώς τηγανιτές πατατοκροκέτες, μαντού (ραβιόλια με κιμά) αλλά και τις παραδοσιακές μακαρονόπιτες της Αιτωλοακαρνανίας. Κυρίως όμως βλέπουμε να ξεδιπλώνονται οι ιστορίες γυναικών από το Αφγανιστάν, τη Γεωργία, την Ελλάδα, τη Νιγηρία, την Ουκρανία και τις Φιλιππίνες που ζουν στην Αθήνα και οι οποίες, με αφετηρία τη μαγειρική βρίσκουν κοινούς τόπους και ανταλλάσσουν συμβουλές και έθιμα από τις πατρίδες τους.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων με την υποστήριξη της ActionAid. Το βιβλίο έχει παραχθεί στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος «SDG’s and Migration – Multipliers and Journalists addressing Decision Makers and Citizens in the EU» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του προγράμματος είναι να αυξήσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τους Στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, τη μετανάστευση και τη μεταξύ τους σχέση. Tο περιεχόμενο του βιβλίου είναι ευθύνη των συγγραφέων και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δράσεις του «The Bahar Project» υλοποιήθηκαν με τη στήριξη της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων, μέγας δωρητής της οποίας ήταν το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: skai.gr