Σε μια αμήχανη στιγμή βρέθηκε ο εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, Eric Swalwell κατά την διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής του παρουσίας σε εκπομπή όπου μιλούσε.

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών ενώ μιλούσε με τους παρουσιαστές που βρίσκονταν στο στούντιο του καναλιού έκανε ξαφνικά μία παύση στην ομιλία του και αερίστηκε.

Δυστυχώς, η ενέργεια του αυτή ήταν αρκετά θορυβώδης ώστε να ακουστεί από το μικρόφωνό του και να το αντιληφθούν όλοι.

Φυσικά, οι χρήστες του διαδικτύου έδωσαν ρεσιτάλ με σχόλια για το εν λόγω βίντεο.

Not only is the .@ericswalwell fart on live tv indicative of what he says, representing his failed presidential campaign. It also resembles the nonsense #FakeImpeachment circus put on by .@RepAdamSchiff and .@SpeakerPelosi #fartgate #Hoax pic.twitter.com/nG0MIigYnB