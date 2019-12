Ποιος Μπρους Λι, Τζετ Λι και Τζάκι Τσαν… Ένας δάσκαλος Κουνγκ Φου στην πόλη Τσονγκίνγκ της Κίνας επισκιάζει όλους τους φιλμικούς θρύλους των πολεμικών τεχνών, καταφέρνοντας(;) να κάνει κάτι που μόνο ο Ιησούς κατόρθωσε, δηλαδή να περπατήσει στο νερό!

Ο Ζανγκ Τσενγκσιάνγκ δηλώνει ότι χρειάστηκε 18 ολόκληρα χρόνια για να μάθει να περπατάει, αλλά και να κάνει… αλματάκια πάνω στο νερό. «Μαθαίνω Κουνγκ Φου από παιδί. Ξέρω ότι κάποιος που γνωρίζει Κουνγκ Φου έχει πάντα αλτικές δυνατότητες, ευκαμψία, και αρμονία στο σώμα. Δημιούργησα νέες κινήσεις συνδυάζοντας βασικές δεξιότητες» τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο Ζανγκ είχε παίξει παλιότερα σε κινεζικές ταινίες δράσης, ενώ τώρα είναι δάσκαλος Κουνγκ Φου στο Τσονγκίνγκ.



Be like #Water! - #KungFu teacher walks on water in #Chongqing #China pic.twitter.com/gdV3VX1dXa