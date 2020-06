Οι διάσημοι ακόμη και σε καραντίνα εξακολουθούν να προκαλούν ενδιαφέρον στο διαδίκτυο.

Από σύντομα στιγμιότυπα παπαράτσι, μέχρι tweets και βίντεο που παροτρύνουν τους πάντες να μείνουν στο σπίτι, τα νέα στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης τάσεων και δεδομένων, SEMrush δείχνουν ποιες ήταν οι πιο δημοφιλείς διασημότητες κατά την περίοδο της καραντίνας του κορωνοϊού.

Η Κάιλι Τζένερ, σταρ του τηλεοπτικού οικογενειακού reality σόου «Keeping Up With The Kardashians» και ιδιοκτήτρια της εταιρίας καλλυντικών Kylie Cosmetics καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 450.000 αναζητήσεις στο Google. Η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε σε φωτογραφίες παπαράτσι στα τέλη Απριλίου σε μία επιδρομή για σνακ με μαζεμένα μαλλιά και άβαφη, σε μία εντελώς διαφορετική εμφάνιση, που σχολιάστηκε από πολλούς χρήστες των social media και αποτέλεσε αντικείμενο αναζητήσεων στο Google.

Ο Ίλον Μασκ ιδρυτής των SpaceX και Tesla, έλαβε τη δεύτερη θέση μετά το tweet του στις 6 Μαρτίου που ανέφερε ότι «ο πανικός για τον κορωνοϊό είναι ανόητος» και έγινε viral. Το tweet είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες από 300.000 αναζητήσεις στο Google για τον Νοτιοαφρικανό επιχειρηματία.

Στις διασημότητες που έγιναν viral για τις αναρτήσεις καραντίνας από σπίτι τους, συμπεριλαμβάνονται ο ηθοποιός Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ο οποίος με το βίντεο, στο οποίο διαβάζει το νέο βιβλίο «Stay the F-k at Home», έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,1 εκατομμύρια προβολές και ο ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ με τα βίντεό του στο τζακούζι και να ταΐζει τα γαϊδουράκια-κατοικίδια του να έχουν φθάσει τις 12.100 αναζητήσεις.

Ο ηθοποιός Σεθ Ρόγκεν και τα live tweets του, ενώ παρακολουθούσε την ταινία «Cats» συγκέντρωσαν 5.400 αναζητήσεις.

Ο ηθοποιός, Τομ Χανκς, ο οποίος ήταν από τις πρώτες διάσημες προσωπικότητες που αποκάλυψαν ότι προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό βρέθηκε στη λίστα για την ανάρτησή του στο Instagram, με την οποία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τεστ που έκανε. Η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από έξι εκατομμύρια «likes» και 300.000 σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ